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Son dakika: Finlandiya'dan Rusya'yı çıldırtacak NATO kararı! Resmen açıkladılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.05.2022 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022
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Son dakika: Finlandiya’dan Rusya’yı çıldırtacak NATO kararı! Resmen açıkladılar

Son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası NATO'ya üye olmayan ülkelerden adımlar peş peşe geliyor. Finlandiya'nın NATO üyeliği için başvuruda bulunacağı bildirildi. Devlet Başkanı Niinisto ve Başbakan Marin tarafından yapılan imzalı ortak açıklamada, Finlandiya'nın gecikmeden ittifaka başvuru yapması gerektiği belirtildi.

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