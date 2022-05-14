Türkiye'den "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği" açıklaması! PKK ve FETÖ mevcudiyetini tekrar masaya yatıralım

"NATO'nun genişlemesi bu dönemde eğer gerçekleşecekse o zaman gelin Türkiye gibi NATO'nun 2. büyük ordusuna sahip, son derece önemli, güvenli büyük bir müttefikinin temel ulusal güvenlik meselesi olan PKK ve FETÖ mevcudiyetini tekrar masaya yatıralım. Eğer NATO'ya bir ülke üye olarak girmeyi düşünüyorsa o zaman NATO'nun üyesi olan bir müttefikin ulusal egemenliğine tehdit teşkil eden bir konuyla ilgili de net bir tavır alması gerekir. Bununla ilgili somut adım atılmasını bekliyoruz. Bu adımlar atıldıktan sonra süreci hep birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz."

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