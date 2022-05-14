Türkiye'den "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği" açıklaması! PKK ve FETÖ mevcudiyetini tekrar masaya yatıralım
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İngiliz haber ajansına açıklamalarda bulundu. Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO adaylığına ilişkin önemli mesajlar verdi ve Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO adaylığına kapıyı kapatmadığını söyledi.
Türkiye'den Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği hamlesi hakkında açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bizim temel beklentimiz NATO ittifakının ruhuna, maksadına uygun bir şekilde mevcut üyelerin yahut katılma ihtimali olan diğer aday ülkelerin bizim ulusal güvenliğimizi de dikkate, ciddiye almalarıdır. Cumhurbaşkanımız gayet haklı olarak İsveç ve Finlandiya'nın adaylığı söz konusu olduğunda özellikle İsveç'teki PKK varlığına dikkat çekti." açıklamasında bulundu.
"İSVEÇ VE FİNLANDİYA'DAN BEKLENTİMİZ TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI AÇIK TAVIR ALMALARI"
Sözcü Kalın, İsveç ve Finlandiya'daki terör unsurlarına dikkati çekti. Bu ülkelerin Türkiye'nin ulusal güvenlik endişelerini ciddiye alıp net adımlar atmaları gerektiğini söyledi.
"NATO'nun genişlemesi bu dönemde eğer gerçekleşecekse o zaman gelin Türkiye gibi NATO'nun 2. büyük ordusuna sahip, son derece önemli, güvenli büyük bir müttefikinin temel ulusal güvenlik meselesi olan PKK ve FETÖ mevcudiyetini tekrar masaya yatıralım. Eğer NATO'ya bir ülke üye olarak girmeyi düşünüyorsa o zaman NATO'nun üyesi olan bir müttefikin ulusal egemenliğine tehdit teşkil eden bir konuyla ilgili de net bir tavır alması gerekir. Bununla ilgili somut adım atılmasını bekliyoruz. Bu adımlar atıldıktan sonra süreci hep birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz."
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