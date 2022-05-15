Mars’taki gizemli kapı dünyanın gündemine oturmuştu! Bilim insanları sır perdesini kaldırdı
Mars’taki “gizemli kapı” bütün dünyada merak konusu olmaya devam ediyor. İnsanlar, NASA’nın Mars uzay aracı Curiosity tarafından kaydedilen fotoğraflarda görülen kayaların arasındaki kapıyı andıran bir oluşumun etkisinden hala çıkamıyor. Bilim insanları da merak uyandıran Mars kapısının ardındaki gerçeği açıkladı. İşte Mars'taki kapının gerçeği…
Mars'taki gizemli "kapıyı" gösteren bir görüntü, Mars'ta dünya dışı yaşam ihtimaline dair büyük tartışmalara sebep oldu. Görüntü, Dünya'ya yakın gezegenlerde herhangi bir akıllı uygarlık olup olmadığını ya da olup olmadığını gösteren izleri bulmaya çalışmak için sayısız araştırma yapan NASA tarafından yayınlandı. Fakat NASA'nın bu hareketi ardından gizemli kapı adeta bir fenomene dönüştü.
KOMPLO TEORİLERİNİN ARDI ARKASI KESİLMEDİ
Tüm dünyada, sosyal medya platformlarının hemen hemen hepsinde gizemli kapıya yönelik paylaşımlar yer almaya başladı. Gelen komplo teorilerinin ise ardı arkası kesilmedi. Bilim insanları ise görüntünün arkasındaki gerçeğe ilişkin bazı açıklamalarda bulundu.
İŞTE MARS'TAKİ GİZEMLİ KAPI İÇİN BİLİM İNSANLARININ AÇIKLAMALARI! ASLINDA...
Sky News'in haberine göre; Bilim insanları, daha yakından bakarsanız, Mars'taki "kapı" için basit açıklamanın aslında fotoğrafın içinde yer aldığını söyledi. Imperial College London'dan Profesör Sanjeev Gupta, The Daily Telegraph'a yaptığı açıklamada, özelliğin "normal jeolojik süreçler" yoluyla oluştuğuna dair kanıt olduğunu gösteriyor.
Profesör Gupta'ya göre kapının içinde, kayadaki bir oyuğu gösteren derin bir çatlak veya yarık görülüyor. Bu, hem Mars'ta hem de Dünya'da meydana gelen ve son birkaç yüz milyon yıl içinde herhangi bir zamanda gerçekleşmiş olabilecek bir şey.
"GARİP BİR ŞEY YOK, BUNLAR SADECE NORMAL JEOLOJİK SÜREÇLER"
NASA ile Curiosity görevinde çalışan Profesör Gupta, "Çatlaktan Mars ve Dünya'da bol miktarda var, onları üretmek için Mars depremi (marsquake) benzeri sallantılara ihtiyaç yok" ifadelerini kullandı. Profesör Gupta, açıklamalarına "Görüntüde garip bir şey yok, bunlar sadece normal jeolojik süreçler" sözlerini de ekledi.
Söz konusu açıklamaların yer aldığı haberde, görüntünün kapıya bu kadar benzemesinde perspektifin de devreye girdiği belirtildi. Habere göre NASA, görüntü aşırı derecede yakınlaştırıldığı için çatlağın tam bir kapı gibi göründüğünü söylüyor.
GERÇEKTE ÇOK KÜÇÜKMÜŞ!
Haberlerin doğruluğu teyit eden bir web sitesi olan Snopes'a açıklama yapan bir yetkili, kapı benzeri boşluğun aslında bir kayadaki küçük bir çatlak olduğunu söyledi. Ekipteki bilim insanlarının açıklamalarına değinen yetkili, kapı benzeri çatlağın aslında çok küçük olduğunun ve yaklaşık 30 santimetreye 45 santimetre ebatlarında olduğunun altını çizdi. Bilim insanlarına göre, "Bu kaya boyunca lineer kırıklar var ve burası birkaç lineer kırığın kesiştiği yer."
İyi haber şu ki, Mars aracı Curiosity, Mars'ta yaşam arayışına devam ediyor ya da en azından orada bir zamanlar yaşamın var olduğuna dair işaretler arıyor.
NASA gezgini Perseverance ise geçen yıl 18 Şubat'ta Mars helikopteri Ingenuity ile birlikte Jezero kraterine indi ve örnekler toplayarak elde ettiği görüntüleri Dünya'ya gönderiyor. Verilen detaylara göre ise bölgeyi keşfetmek için en az iki yıl harcamak gerekiyor.
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