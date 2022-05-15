Mars’taki gizemli kapı dünyanın gündemine oturmuştu! Bilim insanları sır perdesini kaldırdı

Mars'taki gizemli "kapıyı" gösteren bir görüntü, Mars'ta dünya dışı yaşam ihtimaline dair büyük tartışmalara sebep oldu. Görüntü, Dünya'ya yakın gezegenlerde herhangi bir akıllı uygarlık olup olmadığını ya da olup olmadığını gösteren izleri bulmaya çalışmak için sayısız araştırma yapan NASA tarafından yayınlandı. Fakat NASA'nın bu hareketi ardından gizemli kapı adeta bir fenomene dönüştü.

KOMPLO TEORİLERİNİN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

Tüm dünyada, sosyal medya platformlarının hemen hemen hepsinde gizemli kapıya yönelik paylaşımlar yer almaya başladı. Gelen komplo teorilerinin ise ardı arkası kesilmedi. Bilim insanları ise görüntünün arkasındaki gerçeğe ilişkin bazı açıklamalarda bulundu.