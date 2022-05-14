İsveç ve Finlandiya neden NATO’ya girmek istiyor? Türkiye Finlandiya ve İsveç’in talebine neden sıcak bakmıyor?

Türkiye'nin NATO ile ya da AB ile yaşadığı gerginlik Türkiye'den kaynaklanmıyor, onların da yaptıklarından kaynaklanıyor. Yunanistan, Türkiye'nin Rusya- Ukrayna savaşındaki tutumu ve perestiji yıkmak için her türlü manipülasyonu yapıyor. Bizim kendi menfaatlerimiz var ve bu çerçevede hareket edeceğiz.