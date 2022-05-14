İsveç ve Finlandiya neden NATO’ya girmek istiyor? Türkiye Finlandiya ve İsveç'in talebine neden sıcak bakmıyor?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliğine sıcak bakmadıklarını vurguladı, "İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi'' diye konuştu. Peki Türkiye 'veto' eder mi? Türkiye "hayır" derse Finlandiya ve İsveç üye olamıyor mu? Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç kararı ne olur? NATO genişlerse 3. Dünya Savaşı başlar mı? NATO'nun genişleme planı ne, Rusya buna karşı ne yapabilir? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya ve Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe anlattı.
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya'nın açıklamaları:
"Uluslararası ilişkiler tarihine baktığımız zaman dengenin kaybolduğu zaman savaşlar ortaya çıkmış. Şu anda bir savaş ortamındaysak eğer bu dengeyi sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye masanın kurularak barış sağlanması için mücadele ediyor.
Antalya ve İstanbul görüşmelerinden sonra tam barışa yaklaşılacağı zaman taraflar arasında yapılan hamlelerden sonra barıştan uzaklaşıldığını görüyoruz. NATO meselesi çok hassas bir konu. Putin başa geçtiğinden beri aynı politika var. ABD Soğuk Savaş'tan sonra boşluktan yararlanarak Doğu'ya doğru genişledi. Putin, bunun söz verilmesine rağmen yapıldığının altını çizdi.
Rusya, eski hayat sahası olan yani Sovyet Birliği alanlarında NATO'ya izin vermeyeceğini belirtti. Bu süreçten sonra Ukrayna ve Kırım üzerinde hak ilan etti. Bu süreçten sonra İsveç ve Finlandiya'nın üyelik meselesi ortaya çıktı. 2. Dünya Savaşı'nda Rus ve Fin ordusu karşı karşıya geldi. Fin ordusu o zaman çok önemli kayıplar verdirtti, Rus orduna.
Baltık Denizi'nin NATO denizine dönmesi Ruslar açısında çok büyük bir tehdit. İsveç ve Finlandiya askeri olarak NATO entegre ve buralarda askeri tatbikatlar yapıldı. Burayı güvenli hale getirmeye çalışırken aslında Moskova'yı tehdit etmiş oluyorsunuz. Bu Türkiye'nin de kabul edeceği bir durum değil."
Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe'nin canlı yayında anlattıkları:
"Türkiye'nin bu konuya yaklaşımını 2 açıdan değerlendirmek gerekiyor. Bunu İsveç ve Finlandiya bağlamında değerlendirmek gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada hatanın tekrarlanmayacağını söyledi. İsveç'in PKK/YPG unsurlarına misafirhanelik yaptığına dikkat çekti. Hem terör unsurlarını barındırıyor hem de Türkiye'nin yaptığı operasyonları kınamaya kalkıyor.
Türkiye, İsveç'in gösterdiği tavırdan rahatsız. Hem Türkiye karşıtı politika izleyip hem de Türkiye'nin desteğini isteyeceksiniz, burada mutlaka bir politika değişikliği şart. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki tutumu oldukça doğru, Türk devlet geleneği açısından da oldukça önemli.
Türkiye'nin NATO ile ya da AB ile yaşadığı gerginlik Türkiye'den kaynaklanmıyor, onların da yaptıklarından kaynaklanıyor. Yunanistan, Türkiye'nin Rusya- Ukrayna savaşındaki tutumu ve perestiji yıkmak için her türlü manipülasyonu yapıyor. Bizim kendi menfaatlerimiz var ve bu çerçevede hareket edeceğiz.
Rusya'nın şu anda Finlandiya'ya karşı bir tehdidi yok. Burada ABD'nin bir provokasyonu var. ABD bu 2 ülkeyi NATO'ya alarak Rusya'nın dikkatini bu bölgelere vermesini istiyor. 1. cepheyi Ukrayna'da açtı, Rusya'yı hem askeri hem ekonomik olarak yoruyor. Şimdi de Finlandiya cephesini açmaya çalışıyor. Rusya'nın böyle bir niyeti olmadığını görüyoruz.
ABD, Rusya'yı bu bölgede kilitlemek istiyor. Böylece Asya-Pasifik'te Çin ile ekonomik olarak mücadele etmek istiyor. Aslında bu savaşı yürüten İngiltere'dir. Dikkat edin Ukrayna olan bütün ilişkileri İngiltere düzenliyor ve tüm istihbarat bilgilerini İngiltere veriyor."
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