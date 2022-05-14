Son dakika: Türkiye'den İsveç ve Finlandiya için NATO üyeliği açıklaması! PKK ve YPG'ye açık bir şekilde destek vermektedir
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'da NATO üyeliğini gündeme getiren İsveç ve Finlandiya hakkında açıklama yaptı. Söz konusu ülkelerin terör örgütlerine desteğini gündeme getiren Bakan Çavuşoğlu, "Bu iki ülke PKK ve YPG'ye açık bir şekilde destek vermektedir. Bunlar terör örgütüdür" ifadelerine yer verdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun iki günlük NATO Dışişleri Bakanları Gayrı Resmi Toplantısı sebebiyle Almanya'nın başkenti Berlin'de basın mensuplarına kısa açıklama yaptı.
Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanlarıyla yakın temas halinde olduklarını belirterek iki ülkenin açık bir şekilde PKK/YPG terör örgütlerini desteklediğini belirtti. Çavuşoğlu "Müttefik olacak bir ülke, açıkça PKK/YGP'ye, her gün bize saldıran, askerimizi, polisimizi ve sivillerimizi şehit eden bir terör örgütüne destek vermemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Bu akşam toplantı ve çalışma yemeği marjında her iki bakanla görüşeceğini ifade eden Çavuşoğlu, "NATO üyeliği meselesi başka bir konu. Burada özellikle Türkiye'nin tutumunun sebebi gayet açık ve net. NATO biliyorsunuz bir birlik değil ya da uluslararası bir örgüt değil. NATO ismi üstünde bir müttefiklik. Bu neyi gerektirir? Sadece bir güvenlik meselesi değil omuz omuza dayanışma gerektirir." dedi.
Bakan Çavuşoğlu aynı zamanda birçok batı ülkesine, "Her alanda özellikle güvenlik konusunda bir tehdit olduğu zaman. Burada maalesef bu bahsettiğiniz ülkeler, PKK/YPG'lere çok açık destek veriyor." diyerek tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için, "Bu da halkımızın hissiyatını olumsuz yönde etkiliyor, gözümüzün önünde ve tüm uyarılarımıza rağmen. Dolayısıyla müttefik olacak bir ülke, açıkça PKK/YGP'ye, her gün bize saldıran, askerimizi, polisimizi ve sivillerimizi şehit eden bir terör örgütüne destek vermemesi gerekiyor. Ayrıca PKK ile mücadelemizden dolayı bize yönelik kısıtlamalar getirdiler" şeklinde konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Finlandiya ve İsveç'in önümüzdeki günlerde NATO'ya katılmak için başvurmaları bekleniyor. Diğer 30 ülke gibi veto hakkı bulunan Türkiye'den iki İskandinav ülkesinin katılımına ilişkin resmi bir açıklama veya değerlendirme yapılmamıştı.
TERÖRÜN MİSAFİRHANESİ
Erdoğan NATO üyeliğiyle ilgili, "İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu düşünce içinde değiliz. Yunanistan'la ilgili NATO konusunda yanlış yaptı bizden önceki yönetimler. Yunanistan'ın, NATO'yu arkasına alarak Türkiye'ye karşı takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz." dedi.
Erdoğan ayrıca, "İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütleri için misafirhane gibi. PKK'sı DHKP-C'si İsveç'te Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Oraların parlamentolarında bile yer alıyorlar. Bu durumda bizim olumlu bakmamız mümkün değil." dedi.
DÜNYA YAKIN TAKİPTE
Erdoğan'ın Cuma namazı çıkışında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında yaptığı açıklamalar dünya basınında geniş yer buldu.
Erdoğan'ın "Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz." ifadeleri uluslararası medya kuruluşları tarafından son dakika olarak paylaşıldı.
AP MANŞETE TAŞIDI
ABD merkezli medya kuruluşu AP, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını 'olumsuz' değerlendirdiğini söyledi." ifadeleri ile son dakika olarak paylaştı.
İngiltere merkezli Reuters ise Erdoğan'ın sözlerine yine son dakika olarak yer verdi.
Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine sosyal medya hesabından yer vererek "Erdoğan, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesine sıcak bakmadığını söyledi" ifadelerini kullandı.
İsveç basınından Expressen, Erdoğan'ın açıklamalarını son dakika olarak duyurdu.
İSVEÇ KORKUDA
Söz konusu haberde, Erdoğan'ın açıklamalarına yer verilirken, İsveç'in NATO'ya girebilmesi için 30 ülkenin onaylaması gerektiğine dikkat çekildi. Haberde, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de hızlı bir başvuru süreci sözü verdiği ve her iki ülkeye de kapıların açık olduğunu söylediği hatırlatıldı.
Diğer yandan Dagens Nyheter açıklamayı manşetten verdi. Haberde Erdoğan'ın "İsveç, PKK ve diğer terör örgütlerinin yuvası oldu" sözlerine yer verilirken, Türkiye'nin bu iki ülkenin NATO üyeliğine sıcak bakmadığına dikkat çekildi.
Financial Times ise haberinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurularına itiraz ediyor başlığı ile verdi.
İsveç'in en çok okunan gazetelerinde Aftonbladet söz konusu açıklamalara geniş yer ayırdı.
Haberde, "Türkiye, diğer NATO ülkelerine göre Rusya'ya daha yakın ve Ukrayna'nın işgalinden beri Batı ile Vladimir Putin arasında denge politikası izlemeye zorlandı. Öte yandan uzmanlara göre Erdoğan, net bir taraf tutmamak için arabuluculuk önerdi" yorumu yapıldı.
BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği adımlarına Türkiye olarak olumlu bakmadıklarını açıklamıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin pozisyonunu netleştirmeye gayret ettiklerini ve bu konuda Türkiye ile çalıştıklarını kaydetti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine ilişkin, "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan ile ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar, bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz." dedi.
Başkan Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid El Nahyan'ın hayatını kaybetmesine ilişkin, El Nahyan'ın uzun süredir bir rahatsızlığının bulunduğunu belirten Erdoğan, "Bugün de rahmetirahman'a kavuştu. Allah rahmet etsin. Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle cemaliyle müşerref etsin. Taziye için inşallah bir ziyarete gideceğim." diye konuştu.
Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği sürecine ilişkin soru üzerine Başkan Erdoğan, şunları söyledi:
"Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan ile ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKPC'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Ve oraların hatta daha da ileri gidiyorum parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil."
"ABD Başkanı Joe Biden'ın pazartesi günü Beyaz Saray'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le görüşeceği açıklanmıştı. Yunan basınında önceki gün yer alan bazı haberlere göre Miçotakis'in ABD ziyaretinde Türkiye'ye F-16 verilmesini engellemeye çalışacağı öne sürüldü. Bu konudaki tavrınız ve değerlendirmeniz ne olur?" sorusu üzerine Erdoğan, "Şu anda dereyi görmeden paçayı sıvamanın bir anlamı yok. Yani Biden ne gibi açıklamalar yapar veya yapacak bunu bilemiyorum. Tabii Miçotakis'in oradaki mesajları, onlar da ayrı bir konu. Dolayısıyla her şeyi bir görüp, özellikle Biden'ın açıklamalarını da gördükten sonra biz de tavrımızı ortaya koyarız." yanıtını verdi.
"IRAK'IN KUZEYİNDE NE YAPTIYSAK SURİYE'NİN KUZEYİNDE DE AYNISINI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Başkan Erdoğan, ABD'nin Suriye yaptırımlarındaki muafiyetlerin sorulması üzerine, şu değerlendirmede bulundu:
"Her şeyden önce YPG bir terör örgütüdür. PKK neyse YPG de odur. Dolayısıyla Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil. Zaten Amerika, maalesef son dönemlerde gelen yönetimlerin hepsi de PKK terör örgütüne karşı veya Suriye'deki, Suriye'nin kuzeyindeki tüm yapılanmalara karşı her türlü maddi destekleri vermiştir. Tırlarla buralara araç, gereç, mühimmat sevk etmiştir. Bunları bütün gelen yönetimlere söylememize rağmen, bunlar dinlenmemiş ve bu süreç aynen devam etmiştir. Şimdi de bu tür şeyleri duyuyoruz. Fakat şunu ben çok açık net söylüyorum ki eğer burada PKK'sı, YPG'si şusu busu vesaire kim olursa olsun... Şu anda Pençe Kilit Harekatı'nı izlediniz. Irak'ın kuzeyinde ne yaptıysak, Suriye'nin kuzeyinde de bunların aynısını yapmaya devam edeceğiz. Ve bize düşman olan odaklarla örgütlerle arkalarında kim olursa olsun aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Olay budur."
Pençe Kilit Operasyonu'na değinen Erdoğan, "İşte burada bakın, şu anda Pençe Kilit'te dün itibarıyla 82 tane terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ve bu tabii havaların olumlu seyri halinde bu rakam çok daha ilerilere inşallah devam edecektir. Çünkü bizim bu teröristlere göz açtırma lüksümüz yok. Ve bunu bütün bize dost görünen ülkelere de söylüyoruz. Yanlış yapıyorsunuz, adımlarınızı doğru atın." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında 2,5 ayın geride kaldığının hatırlatılması üzerine, "Bunu tasvip etmek mümkün değil. Gerek Sayın Putin'le gerek Zelenski ile yaptığım görüşmelerin hepsinde de kendilerine bu işi bir an önce durdurma noktasında telkinlerimiz olmuştur. Bundan sonra da aynı telkinlerimiz devam edecektir. Yani savaşların bir defa tasvibi söz konusu değildir. Savaşın iyisi olmaz ve burada bunca insan ölüyor. İşin maddi manevi her yönüyle zararları ortada. Dolayısıyla da bundan sonra yapacağımız görüşmelerimizde de bunları kendilerine telkin edeceğiz." diye konuştu.
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