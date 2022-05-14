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Son dakika: Putin'den Finlandiya'ya mesaj: NATO üyeliği hata olur!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.05.2022 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022
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Son dakika: Putin’den Finlandiya’ya mesaj: NATO üyeliği hata olur!

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’yle görüşmesinde ülkesinin NATO’ya üyeliğinin hata olacağını söyledi.

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