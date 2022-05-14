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Finlandiya'dan flaş Türkiye açıklaması! Bakan Haavisto "terörle mücadele" dedi, söz vermedi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.05.2022 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022
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Finlandiya’dan flaş Türkiye açıklaması! Bakan Haavisto terörle mücadele dedi, söz vermedi

Terör örgütlerine destekleriyle bilinen İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hamlesi Türkiye'nin tepkisini çekti. Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları dünya gündemine oturdu. Türkiye'nin NATO'nun daimi üyesi olması ve tek başına veto yetkisi olması kuzey ülkelerini harekete geçirdi. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto yaptığı açıklamada, "Türkiye ile farklılıkların üstesinden gelebileceğimizi umuyorum" ifadelerine yer verdi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Türkiye ile aralarındaki farklılıkların üstesinden gelebileceklerini umduklarını kaydetti.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Berlin'de bulunan Haavisto yaptığı açıklamada, "Farklı grupların veya farklı kişilerin ayrıntılarına girmek istemiyorum ama sadece terörle mücadelenin siyasetimizde çok önemli bir ilke olduğunu ve bunun NATO'da da çok önemli bir ilke olduğunu söylemek istiyorum." dedi.

SOMUT BİR SÖZ VERMEDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri hakkındaki açıklamalarına değinen Haavisto, "NATO üyeliği konusunda Türkiye ile farklılıkların üstesinden gelebileceğimizi umuyorum." dedi.

Türkiye'nin Finlandiya'ya eleştirilerini değerlendiren Bakan Haavisto, terörle mücadelenin çok önemli olduğunu ifade etti ancak, terör örgütü PKK ile mücadele konusunda somut bir söz vermekten kaçındı.

"Her NATO üyesi ülkenin üyeliğe başvuran ülkeler hakkında kendi görüşlerine sahip olma hakkına sahip olduğunu" kaydeden Pekka Haavisto, bu baharda Türkiye'yi iki kez ziyaret ettiğini ve mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü hatırlattı.

Haavisto, "Bugün burada NATO toplantısında da görüşeceğiz." dedi.

Yakın diyalog içinde olmaya devam edeceklerini belirten Haavisto, ülkesinin Avrupa ve dünyanın güvenliği için terörle mücadelenin öneminin farkında olduğunu sözlerine ekledi.

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Başkan Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in terör örgütü PKK ve YPG'ye yaptığı yardımları hatırlatarak, bu iki ülkenin üyelik başvurusuna soğuk baktıklarını açıkça belirtmişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda yanlış yaptı önceki yönetimler. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı takındığı tavrı biliyorsunuz." ifadelerini kullanan Erdoğan, "İkinci yanlışı işlemek istemiyoruz." demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanlarıyla yakın temas halinde olduklarını belirterek iki ülkenin açık bir şekilde PKK/YPG terör örgütlerini desteklediğini belirtti. Çavuşoğlu "Müttefik olacak bir ülke, açıkça PKK/YGP'ye, her gün bize saldıran, askerimizi, polisimizi ve sivillerimizi şehit eden bir terör örgütüne destek vermemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise İsveç ve Finlandiya'daki terör unsurlarına dikkati çekti. Bu ülkelerin Türkiye'nin ulusal güvenlik endişelerini ciddiye alıp net adımlar atmaları gerektiğini söyledi.

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