Finlandiya'dan flaş Türkiye açıklaması! Bakan Haavisto "terörle mücadele" dedi, söz vermedi

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Berlin'de bulunan Haavisto yaptığı açıklamada, "Farklı grupların veya farklı kişilerin ayrıntılarına girmek istemiyorum ama sadece terörle mücadelenin siyasetimizde çok önemli bir ilke olduğunu ve bunun NATO'da da çok önemli bir ilke olduğunu söylemek istiyorum." dedi.