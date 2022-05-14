14 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Yunanistan'dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO üyeliği için yeşil ışık

Yunanistan'dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO üyeliği için yeşil ışık

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.05.2022
ABONE OL
Yunanistan’dan İsveç ve Finlandiya’ya NATO üyeliği için yeşil ışık

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hamlesini desteklediklerini açıkladı. Bakan Dendias yaptığı açıklamada, "İsveç ve Finlandiya'yı NATO'da ağırlamaya hazırız" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA