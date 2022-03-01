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Ukrayna’da terk edilen yerleşim alanlarını yağmacılar mesken bildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.03.2022 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022
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Ukrayna’da terk edilen yerleşim alanlarını yağmacılar mesken bildi

Rus işgali altında olan Ukrayna'da terk edilen ev il iş yerlerini yağmacılar soyup soğana çevirdi. 2 şehirde belediye başkanları, güvenlik kuvvetlerine yağmacıları vurma yetkisi verdi.

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