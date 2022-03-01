Son dakika: Türkiye’den Rusya-Ukrayna savaşı hakkında Montrö Antlaşması açıklaması

"RUSYA'NIN BAŞLATTIĞI HAREKAT..."

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekatın uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Akar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu esaslar çerçevesinde baktığımızda Rusya tarafından Ukrayna'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne yapılan bu harekatı bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylüyor ve görüyoruz. Başta insani yardım olmak üzere buradaki insani dramın son bulması için bize düşen ne varsa bugüne kadar yaptık, aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz. Bir taraftan insani yardım diğer yandan da diplomatik, siyasi, uluslararası anlamda barışçıl yol ve yöntemleri destekleyici her türlü katkıyı sağlıyoruz."