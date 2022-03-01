Mültecileri ölüme iten Yunanistan’dan ırkçı Ukrayna kararı: ’Onlar bizlerden biri’ diyerek duyurdu

ÖLÜME GÖNDERMİŞLERDİ

Ancak Yunanistan, her yardıma ihtiyacı olan mülteciye karşı böyle değil. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan, onlarca mülteciyi korunmasız bir şekilde geri itmiş ve ölmelerine sebep olmuştu. Bu skandal, dünya gündemini oldukça meşgul etmişti.

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