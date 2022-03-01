Mültecileri ölüme iten Yunanistan'dan ırkçı Ukrayna kararı: 'Onlar bizlerden biri' diyerek duyurdu
Yıllardır Orta Doğu ve Afrika'dan gelen gelen mültecilerin botlarını batırarak ölüme iten Yunanistan, Ukraynalı göçmenleri kabul etmeye hazır olduklarını duyurdu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Onlar bizlerden biri" diyerek ırkçı tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e destek mesajı gönderdi.
Miçotakis, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna halkı ile tam dayanışma" ifadesine yer verdi.
ONLAR, BİZLERDEN BİRİ
Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) tercihini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Miçotakis, "Onlar, bizlerden biri" ifadesini kullandı.
ÖLÜME GÖNDERMİŞLERDİ
Ancak Yunanistan, her yardıma ihtiyacı olan mülteciye karşı böyle değil. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan, onlarca mülteciyi korunmasız bir şekilde geri itmiş ve ölmelerine sebep olmuştu. Bu skandal, dünya gündemini oldukça meşgul etmişti.
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