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Rusya-Ukrayna savaşının simgesi haline gelen Olena öğretmen tekrar gündemde! Rus basını hedef aldı

Rusya'da bir takım medya kuruluşları ile sosyal medya kullanıcıları Rusya-Ukrayna savaşının simge yüzü haline gelen Olena Kurilo'yu hedef tahtasına aldı. 52 yaşındaki öğretmen ile ilgili iddialara çektiği video ile yanıt ermek zorunda kaldı. Olena, videoda "İşte gözümden geriye kalanlar... Artık onunla göremiyorum. Umarım görme yeteneğim geri döner ve her şey yoluna girer." dedi.

Giriş Tarihi: 01.03.2022 15:07 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022 15:07
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Rusya-Ukrayna savaşının simgesi haline gelen Olena öğretmen tekrar gündemde! Rus basını hedef aldı

Herkes 52 yaşındaki Olena Kurilo'yu Ukrayna'nın Chuguiv kasabasındaki patlamaların peşinden ajansların paylaştığı karelerle tanıdı. Kafasında bandajlar eli yüzü kan içinde çekilen fotoğrafı dünya gazetelerinin manşetlerine taşınan bir çocuk annesi anaokulu öğretmeni bugün tekrar dünya gündemindeki konular arasında yer aldı.

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Rusya-Ukrayna savaşının simgesi haline gelen Olena öğretmen tekrar gündemde! Rus basını hedef aldı

NAR SUYU DEDİLER…

Rus basını, Rusya- Ukrayna savaşının simgesi haline gelen Olena öğretmeni hedef alan haberler yapmaya başladı. Konu olan haberlerde ve sosyal medyada, patlamada yaralanan öğretmenin bir aktris olduğu, görüntünün 2014 senesine ait olduğu hatta yüzündekilerin kan değil nar suyu olduğu öne sürüldü.

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Rusya-Ukrayna savaşının simgesi haline gelen Olena öğretmen tekrar gündemde! Rus basını hedef aldı

ALGI OPERASYONU İDDİASI

Elinde makineli tüfekle poz veren bir kadının fotoğrafını paylaşan sosyal medya kullanıcıları öğretmenin Ukraynalı bir milliyetçi olduğunu ve algı operasyonu yaptığını öne sürdüler.

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Rusya-Ukrayna savaşının simgesi haline gelen Olena öğretmen tekrar gündemde! Rus basını hedef aldı

VİDEO İLE YANIT GELDİ: BEN FÜZE SALDIRISI KURBANIYIM

Öğretmen Olena hakkındaki iddialara çektiği bir video ile cevap verdi. Videoda yüzündeki yaraların hala taze olduğu görülen kadın "Ben bir füze saldırısının kurbanıyım" diye sözlerine başladı ve şunları söyledi;

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Rusya-Ukrayna savaşının simgesi haline gelen Olena öğretmen tekrar gündemde! Rus basını hedef aldı

"SAVAŞI İSTEMİYORUM"

"Ben gerçek bir insanım, sahte değilim. Pek çoğunuz olan bitenin gerçekliğine inanmıyor. Ama bunun gerçek olduğuna inanmak için lütfen bakın. Bunlar gerçek yaralar... Ülkemi çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Savaşı istemiyorum. Dünyada, ülkemizde çocukların ve sivillerin ölmesini istemiyorum."