Rusya-Ukrayna savaşının simgesi haline gelen Olena öğretmen tekrar gündemde! Rus basını hedef aldı

"SAVAŞI İSTEMİYORUM"

"Ben gerçek bir insanım, sahte değilim. Pek çoğunuz olan bitenin gerçekliğine inanmıyor. Ama bunun gerçek olduğuna inanmak için lütfen bakın. Bunlar gerçek yaralar... Ülkemi çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Savaşı istemiyorum. Dünyada, ülkemizde çocukların ve sivillerin ölmesini istemiyorum."