SON DAKİKA | Kiev’de TV verici kulesi böyle vuruldu

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, müzakere görüşmeleri hakkında, "Rus tarafından daha önce ifade ettiği talepler geldi. Silahlarınızı bırakın teslim olun gibi. Bu müzakere toplantısı Rusya'nın barışa dönmek istemediğini gösterdi." mesajını verdi.

"MÜZEKARENİN İSTANBUL'DA YAPILMASINI TERCİH EDERİZ"

Büyükelçi Bodnar, "Bizim cevabımız çok net. Ukraynayı teslim etmeyeceğiz. Biz de bu savaşa son vererek barışçıl şekilde bunların çözülmesinden yanayız. Müzekarenin İstanbul'da yapılmasını tercih ederiz." açıklamasını yaptı.