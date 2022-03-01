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Rusya - Ukrayna savaşı en çok onları etkiledi! Yürekleri sızlatan görüntü
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatta 6. güne girilirken, Rus Ordusu'nun hava bombardımanı yapacağı endişesi Kiev'deki Okhmadet Çocuk Hastanesi'ni de alarma geçirdi. Sığınaklara indirilen hasta çocukların masum bakışları yürekleri sızlattı. 'Kendimiz için çocuklarımız ve endişeleniyoruz' diyenler ise yine koca yürekli anneler oldu.
Giriş Tarihi: 01.03.2022 08:02Güncelleme Tarihi: 01.03.2022 08:02