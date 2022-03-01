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Rusya - Ukrayna savaşı en çok onları etkiledi! Yürekleri sızlatan görüntü

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatta 6. güne girilirken, Rus Ordusu'nun hava bombardımanı yapacağı endişesi Kiev'deki Okhmadet Çocuk Hastanesi'ni de alarma geçirdi. Sığınaklara indirilen hasta çocukların masum bakışları yürekleri sızlattı. 'Kendimiz için çocuklarımız ve endişeleniyoruz' diyenler ise yine koca yürekli anneler oldu.

Giriş Tarihi: 01.03.2022 08:02 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022 08:02
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Rusya - Ukrayna savaşı en çok onları etkiledi! Yürekleri sızlatan görüntü

Rusya'nın Ukrayna işgalinin 5'inci gününde asker-sivil direniş devam ediyor. Rus Ordusu'nun hava bombardımanı yapacağı endişesi Kiev'in en büyük hastanesi olan 6 bin yataklı Okhmadet Çocuk Hastanesi'ni de alarma geçirdi.

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Rusya - Ukrayna savaşı en çok onları etkiledi! Yürekleri sızlatan görüntü

Hastanede tedavi görenlerin yatakları ve bağlı oldukları serum ve cihazlarla birlikte sığınaklara indirilmesi istendi.

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Rusya - Ukrayna savaşı en çok onları etkiledi! Yürekleri sızlatan görüntü

Hastanenin altındaki sığınaklarda yüzlerce çocuğun tedavisi devam ediyor. Yerlerde, koltuklarda, sedyelerde uyuyan çocukların çığlıkları hastaneyi inletiyor.

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Rusya - Ukrayna savaşı en çok onları etkiledi! Yürekleri sızlatan görüntü

Kanser tedavisi gören Mikail'in 12 yaşındaki kardeşi Nasha, abisini bir an olsun yalnız bırakmıyor.

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Rusya - Ukrayna savaşı en çok onları etkiledi! Yürekleri sızlatan görüntü

Sığınakta annesi, Nasha'nın uzun sarı saçlarını tarıyor. Abisini yalnız bırakmak istemediğini söyleyen Nasha, "Sirenler çaldığında çok korkuyoruz. 4 gündür hastanenin altındaki bu sığınakta kalıyoruz. Savaşın bir an önce bitmesini istiyorum" diye konuşuyor.