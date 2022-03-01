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Haberler Galeri Rusya-Ukrayna savaşı 6. gün| Rus ordusu için dehşet veren iddiaya ABD’den tepki: Doğruysa savaş suçu

Rusya-Ukrayna savaşı 6. gün| Rus ordusu için dehşet veren iddiaya ABD’den tepki: Doğruysa savaş suçu

Rusya-Ukrayna savaşında altıncı güne girilirken Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova'nın bir iddiası gündeme bomba gibi oturdu. Oksana, Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırılarda kullanımına yasak getirilenvakum bombası kullandığını ifade etti. İddiaların ardından ilk tepki ABD'den geldi: Eğer doğruysa bu, savaş suçu olur...

Giriş Tarihi: 01.03.2022 09:25
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Rusya-Ukrayna savaşı 6. gün| Rus ordusu için dehşet veren iddiaya ABD’den tepki: Doğruysa savaş suçu

Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri üzerine Ukrayna'ya karşı başlatılan işgal girişiminde 6. güne girildi.

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Rusya-Ukrayna savaşı 6. gün| Rus ordusu için dehşet veren iddiaya ABD’den tepki: Doğruysa savaş suçu

İŞGAL KİEV'E KADAR ULAŞTI: SÜREKLİ PATLMA SESLERİ GELİYOR

Ukrayna'nın Donbas şehrine yönelik başlatılan ve Rus ordusunun hızla ilerleyişi sonrası Kiev'e kadar ulaşan işgal girişimi sonrası bölgeden çatışma haberleri ve çok sayıda patlama sesi geliyor.

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Rusya-Ukrayna savaşı 6. gün| Rus ordusu için dehşet veren iddiaya ABD’den tepki: Doğruysa savaş suçu

UKRAYNA'DAN BÜYÜK DİRENİŞ

Ukrayna'yı işgal eden Rus ordusu, büyük bir direnişle karşılaştı. Rus lider Putin ise nükleer caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti.

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Rusya-Ukrayna savaşı 6. gün| Rus ordusu için dehşet veren iddiaya ABD’den tepki: Doğruysa savaş suçu

"YASAKLI VAKUM BOMBASI KULLANILIYOR"

Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında, Cenevre Sözleşmesi uyarınca kullanımı yasaklanan vakum bombası kullandığını belirtti.

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Rusya-Ukrayna savaşı 6. gün| Rus ordusu için dehşet veren iddiaya ABD’den tepki: Doğruysa savaş suçu

Amerikan medyasında, Markarova'nın Kongre üyeleri ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamalara ilişkin haberler yer aldı.