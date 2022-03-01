Rusya-Ukrayna savaşı 6. gün| Rus ordusu için dehşet veren iddiaya ABD’den tepki: Doğruysa savaş suçu

Rusya-Ukrayna savaşında altıncı güne girilirken Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova'nın bir iddiası gündeme bomba gibi oturdu. Oksana, Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırılarda kullanımına yasak getirilenvakum bombası kullandığını ifade etti. İddiaların ardından ilk tepki ABD'den geldi: Eğer doğruysa bu, savaş suçu olur...