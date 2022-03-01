İngiliz adam Ukrayna’da mahsur kalan eşi ile çocuğu için savaşa girdi: Putin'in tehdit edişini izleyemem
Savaşın acı yanı herkes için zor fakat kendisi Londra'dayken karısı ve bebeği Ukrayna'da kalan bir baba için bu durum adeta işkence. Ailesi savaşın mahsur ortasında kalan İngiliz adam, yaptıklarını tek tek sosyal medya hesabından paylaşıyor. Ailesi için her şeyi göze alan adam paylaştığı videoda, “Karımı ve oğlumu kurtarmak için Ukrayna'ya gidiyorum.” dedi. İşte detaylar…
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, geçen günlerde Rus işgaline karşı Ukrayna ordusunun yanında savaşmaya gönüllü olan İngilizlere destek olacağını açıklamıştı. Bu ifadelerin ardından İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, bunun oldukça tehlikeli bir durum olduğunu ve ölüme sebep olabileceğinin altını çizerek İngilizlerin savaşa katılmak için Ukrayna'ya gitmemelerini söylemişti.
Rusya-Ukrayna savaşı Rus askerlerinin kentleri bombardımana tutmasıyla sürerken, ailesi için her şeyi göze alan adamın hikayesi ise duyanları şaşkına çevirdi.
TEK KİŞİLİK GÖREV BAŞLATTI
İnsanın sevdiği için yapamayacağı hiçbir şey yok, özellikle de ailesi için. Ian Umney de ailesinin çaresizliğine sessiz kalamadı. Londra'da İngilizce öğretmeni olan Ian Umney'in karısı ve küçük oğlu, savaşın göbeğinde Ukrayna'da kaldı. Ian Umney, Rus işgalinin ortasında Ukrayna'da mahsur kalan karısını ve oğlunu kurtarmak için tek kişilik bir görev başlattı.
Eşini ve küçük oğlunu kurtarmak için savaşın göbeğine Ukrayna'ya giden baba Ian Umney, her ne olursa olsun ailesiyle yeniden bir araya gelme umudunda olduğunu söyledi. Umney, Ukrayna'ya gitmeden önce yolculuğunu sosyal medya aracılığıyla duyurdu.
'KARIMI VE OĞLUMU KURTARMAK İÇİN GİDİYORUM'
Ian Umney, TikTok'ta eşyalarıyla dolu askeri çantasıyla birlikte yolculuğa çıkmaya hazırlandığı bir video yayınladı. Yayınladığı videoya şu notları düştü:
"Karımı ve oğlumu kurtarmak için Ukrayna'ya gidiyorum. Her şeyi topladım, oraya daha fazlasını götüremeyeceğim."
TEK TEK ANLATTI
Genç adam sözlerine şöyle devam etti:
"Ufak bir çanta almaya karar verdim çünkü yurt dışına giden bir İngiliz olarak en önemli şeylere ihtiyacım var; çay ve bir fincan. Ve günlük eşyalarım var, şarj aletleri, sigaralar ve diğer şeyler... Ancak evet, gitmeye hazırım. Havaalanına gidiyorum. Ne olduğunu size aktaracağım."
Ian Umney daha sonra Polonya Krakow'a uçmak için Manchester Havaalanı'na gitti. Başka bir gönderisinde ise "Manchester Havaalanı'nda kapıya, ardından Krakow'a giden uçağa biniyorum. Yapmak istediğim bir sonraki güncelleme, Krakow'a girebilirsem WiFi'ye bağlanabilir ve herkese orada olduğumu bildirebilirim. Ancak esas olarak bu, ben Ukrayna sınırındayken olacak. Size o zaman haber vereceğim" diye ekledi.
Umney en son videosunu dün sabah bir otobüs gibi görünen araçla sınırı geçip Ukrayna'ya girerken yayınladı. "Dün gece Ukrayna'ya başarılı bir şekilde girdim ve Şimdi Lviv'in eteklerine yaklaşıyoruz" şeklinde de duyurusunu yaptı.
"EŞİMİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN VE GÜVENLİĞİNİN PUTİN TARAFINDAN TEHDİT EDİLMESİNİ İZLEYEMEM"
Ian Umney son olarak Facebook'ta şunları yazdı:
"Eşim ve oğlum Ukrayna'dayken burada oturamam ve Ukrayna'nın özgürlüğünün ve güvenliğinin Putin tarafından tehdit edilmesini izleyemem. Dört gün stres, kırgınlık, incinme ve öfke yaşadım ama şimdi çantamı topladım, planladım, mektuplarımı yazdım. Artık her ne şekilde olursa olsun ailemle yeniden bir araya gelme yolundayım. Lütfen Ukrayna'yı ve ihtiyacı olanları desteklemeye devam edin. Gelişmeleri paylaşacağım. Hepinizi seviyorum. Güvende olacağım. Güçlü dur Ukrayna! Ukrayna'ya zafer."
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