İngiliz adam Ukrayna’da mahsur kalan eşi ile çocuğu için savaşa girdi: Putin’in tehdit edişini izleyemem

TEK TEK ANLATTI

Genç adam sözlerine şöyle devam etti:

"Ufak bir çanta almaya karar verdim çünkü yurt dışına giden bir İngiliz olarak en önemli şeylere ihtiyacım var; çay ve bir fincan. Ve günlük eşyalarım var, şarj aletleri, sigaralar ve diğer şeyler... Ancak evet, gitmeye hazırım. Havaalanına gidiyorum. Ne olduğunu size aktaracağım."