Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken gözler Belarus müzakeresinde: Çin’den tehlikeli hamle geldi: Gerilim tırmanıyor

Rusya-Ukrayna savaşı 1 haftayı doldurmak üzere. Son olarak Kiev'in kuzey doğu kesiminde Belarus hududuna yakın Chernihiv şehri bombardımana tuttu. Yerleşim alanlarının hedef alındığı bir takım bölgelerde yangın çıktığı haberi gelirken Belarus sınırında da Rus ve Ukraynalı kurullar görüşme masasına oturdu. Rusya-Ukrayna savaşında yaşananlar anbean takip edilirken bir bölgede daha sular tekrar ısınmaya başladı.