28 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken gözler Belarus müzakeresinde: Çin’den tehlikeli hamle geldi: Gerilim tırmanıyor

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken gözler Belarus müzakeresinde: Çin’den tehlikeli hamle geldi: Gerilim tırmanıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.02.2022 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022
ABONE OL
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken gözler Belarus müzakeresinde: Çin’den tehlikeli hamle geldi: Gerilim tırmanıyor

Son dakika haberleri… Rusya-Ukrayna savaşı 5. gününde sürerken Kiev'in kuzey doğusu kesiminde Belarus sınırına yakın Chernihiv şehrinin ve etrafının bombardıman altında olduğu haberi geldi. Yerleşim alanlarını da hedef alındığı bilgisi aktarılırken dünyanın dikkati diğer taraftan Belarus'ta yapılan görüşmelere çevrildi. Rusya-Ukrayna savaşının son durumu kaygı ve merakla takip edilirken Çin'den de riskli bir adım atıldı. Son dakika haberinin detayları...

Rusya-Ukrayna savaşı 1 haftayı doldurmak üzere. Son olarak Kiev'in kuzey doğu kesiminde Belarus hududuna yakın Chernihiv şehri bombardımana tuttu. Yerleşim alanlarının hedef alındığı bir takım bölgelerde yangın çıktığı haberi gelirken Belarus sınırında da Rus ve Ukraynalı kurullar görüşme masasına oturdu. Rusya-Ukrayna savaşında yaşananlar anbean takip edilirken bir bölgede daha sular tekrar ısınmaya başladı.

ÇİN ORDUSU TAYVAN'IN HAVA SAVUNMA SAHASINA GİRDİ

Son dönemlerde sık sık Tayvan'a yönelik ihlallerde bulunan Çin'den tehlikeli bir hamle daha geldi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na (PLA) ait 7 savaş uçağının, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Sahası" (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girdiği bildirildi.

TAYVAN SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLADI

Tayvan Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 4 "J-16" ve 2 "J-10" savaş uçağı ile 1 "Y-8 ASW" deniz devriye uçağının akşam saatlerinde hava savunma sahasının güneybatı bölümüne girdiği belirtildi.

"UÇAKLAR UYARILIYOR"

Açıklamada, uçakların telsizle uyarıldığı, askeri devriye uçakları ile hava savunma füze sistemlerince takibe alındığı aktarıldı.

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen ADIZ, genelde ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor.

POTANSİYEL TEHDİT

Tanımlama sahası, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor.

Pekin'in 2021'de Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümünün kutlandığı 1 Ekim ve izleyen günlerde, Tayvan'ın ADIZ ilan ettiği bölgeye çok sayıda uçakla girmesi, bölgede gerilimi yükseltmişti.

56 UÇAK HAVA SAVUNMA ALANINA GİRDİ

Tayvan Savunma Bakanlığı, 1 Ekim'de 38, 2 Ekim'de 39, 3 Ekim'de 16 ve 4 Ekim'de 56 savaş uçağının hava savunma tanımlama sahasına girdiğini bildirmişti.

4 Ekim'deki uçuşlar, Tayvan'ın kayıtlarını tutmaya başladığı Eylül 2020'den bu yana bir günde tespit ettiği en çok sayıda uçağın katıldığı "ihlal" olmuştu.

Bir ülke daha savaşa giriyor BİR ÜLKE DAHA SAVAŞA GİRİYOR
Rus tanklarının üzerinde o işaretin anlamı ne? RUS TANKLARININ ÜZERİNDE O İŞARETİN ANLAMI NE?
Türkiye’den Ukrayna’ya yardım seferberliği! TÜRKİYE'DEN UKRAYNA'YA YARDIM SEFERBERLİĞİ!
Babasından ayrılan çocuğun gözyaşları! BABASINDAN AYRILAN ÇOCUĞUN GÖZYAŞLARI!
Türk iş insanı A Haber’de anlattı TÜRK İŞ İNSANI A HABER'DE ANLATTI
NATO ve Batı ülkelerinden Ukrayna’ya askeri destek NATO VE BATI ÜLKELERİNDEN UKRAYNA'YA ASKERİ DESTEK
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA