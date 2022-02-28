Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken gözler Belarus müzakeresinde: Çin’den tehlikeli hamle geldi: Gerilim tırmanıyor
Son dakika haberleri… Rusya-Ukrayna savaşı 5. gününde sürerken Kiev'in kuzey doğusu kesiminde Belarus sınırına yakın Chernihiv şehrinin ve etrafının bombardıman altında olduğu haberi geldi. Yerleşim alanlarını da hedef alındığı bilgisi aktarılırken dünyanın dikkati diğer taraftan Belarus'ta yapılan görüşmelere çevrildi. Rusya-Ukrayna savaşının son durumu kaygı ve merakla takip edilirken Çin'den de riskli bir adım atıldı. Son dakika haberinin detayları...
Rusya-Ukrayna savaşı 1 haftayı doldurmak üzere. Son olarak Kiev'in kuzey doğu kesiminde Belarus hududuna yakın Chernihiv şehri bombardımana tuttu. Yerleşim alanlarının hedef alındığı bir takım bölgelerde yangın çıktığı haberi gelirken Belarus sınırında da Rus ve Ukraynalı kurullar görüşme masasına oturdu. Rusya-Ukrayna savaşında yaşananlar anbean takip edilirken bir bölgede daha sular tekrar ısınmaya başladı.
TAYVAN SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLADI
Tayvan Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 4 "J-16" ve 2 "J-10" savaş uçağı ile 1 "Y-8 ASW" deniz devriye uçağının akşam saatlerinde hava savunma sahasının güneybatı bölümüne girdiği belirtildi.
"UÇAKLAR UYARILIYOR"
Açıklamada, uçakların telsizle uyarıldığı, askeri devriye uçakları ile hava savunma füze sistemlerince takibe alındığı aktarıldı.
Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen ADIZ, genelde ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor.
POTANSİYEL TEHDİT
Tanımlama sahası, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor.
Pekin'in 2021'de Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümünün kutlandığı 1 Ekim ve izleyen günlerde, Tayvan'ın ADIZ ilan ettiği bölgeye çok sayıda uçakla girmesi, bölgede gerilimi yükseltmişti.
56 UÇAK HAVA SAVUNMA ALANINA GİRDİ
Tayvan Savunma Bakanlığı, 1 Ekim'de 38, 2 Ekim'de 39, 3 Ekim'de 16 ve 4 Ekim'de 56 savaş uçağının hava savunma tanımlama sahasına girdiğini bildirmişti.
4 Ekim'deki uçuşlar, Tayvan'ın kayıtlarını tutmaya başladığı Eylül 2020'den bu yana bir günde tespit ettiği en çok sayıda uçağın katıldığı "ihlal" olmuştu.
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