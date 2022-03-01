Rusya’dan altın ve dolar rezervlerine savaş öncesi flaş hamle! Ekonomi için plan nasıl yapıldı?

Rusya 2014'ten bu yana rezervlerinde doların payını azaltırken, önemli bir kısmını ise Çin'e kaydırmıştı.

Batılı ülkeler, Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondururken, bankaya ait rezervlerin önemli bir kısmı da ülkede ve Çin'de bulunuyor. Rusya Merkez Bankası'nın rezervleri 18 Şubat itibarıyla 643 milyar dolar düzeyindeydi.