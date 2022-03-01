Rusya - Ukrayna savaşında 6. gün! Rusya: Kiev'i vuracağız | Ukrayna'ya destek verilecek mi? NATO açıkladı | İşte dakika dakika son gelişmeler
Dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşı haberleri... Rusya-Ukrayna savaşının 6. gününde NATO'dan flaş bir açıklama geldi. Resmi kararını duyuran NATO, Ukrayna'nın desteklenmeyeceğini duyurdu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'da çatışmanın tarafı olmayacaklarını, asker göndermeyeceklerini ve Ukrayna hava sahasında uçaklarını uçurmayacaklarını söyledi.Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de Ukrayna istihbaratına ait "enformasyon saldırısı" yapan merkezi yüksek hassasiyetli silahlarla vuracağını duyurdu. İşte son dakika Rusya - Ukrayna savaşından detaylar...
Ukrayna'ya askeri operasyon başlatan Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer silahlar için en yüksek alarm seviyesi emrini vererek dünyayı dehşete sürükledi.
PUTİN SAVAŞIN DURMASI İÇİN ŞARTLARINI İLETTİ
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron görüşmede Putin'e 'acil ateşkes' çağrısı yaptı. Putin ise çözümün ancak Rusya'nın Kırım üzerindeki egemenliğinin tanınması, Ukrayna'nın militarizm ve Nazizim'den arındırılması ve tarafsız statüsünün sağlanmasıyla mümkün olduğunu ifade etti.
Bölgede peş peşe sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte dakika dakika Rusya - Ukrayna haberleri...
16.57 MÜZAKERELERDE 2. TUR YARIN
Rusya-Ukrayna müzakere görüşmelerinin ikinci turu yarın gerçekleşecek.
16:41 RUSYA'DAN "KİEV'İ VURACAĞIZ" AÇIKLAMASI
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de Ukrayna istihbaratına ait "enformasyon saldırısı" yapan merkezi yüksek hassasiyetli silahlarla vuracağını duyurdu. Güvenlik servisi ve özel birliklerle saldırı düzenlenecek. "Yakınlarda oturalar evlerini terketsin" çağrısında bulunuldu.
16:35 İRLANDA: RUSYA UKRAYNA'DA "SAVAŞ SUÇU" İŞLİYOR
İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediğini belirterek, bunun uluslararası hukukun ihlali olduğunu bildirdi.
16:34 İSRAİL, UKRAYNA'YA 100 TON İNSANİ YARDIM GÖNDERİYOR
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı Uluslararası Kalkınma ve İş Birliği Ajansı "Mashav" tarafından organize edilen 100 tonluk yardımın bugün başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan yola çıkacağı belirtildi.
15.47 43 UKRAYNA KOMUTA MERKEZİNİ VURDUK
Rusya: Bin 325 askeri altyapı, 395 tank, 59 ÇNRA, 179 top imha edildi.
15:01 KREMLİN: YAPTIRIMLAR NEDENİYLE KONUMUMUZU DEĞİŞTİRMEYECEĞİZ
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'ya yönelik yaptırımların Avrupa'da bir "bakteri" gibi yayıldığını belirterek, "Yaptırımların konumumuzu değiştireceğine inanıyorlar. Bunun söz konusu olmayacağı açıktır." dedi.
14:59: FRANSA MALİYE BAKANI: RUS EKONOMİSİNİN ÇÖKMESİNE NEDEN OLACAĞIZ
Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ardından Rusya'ya uygulanan yaptırımların Rus ekonomisini çökerteceğini söyledi.
14:24 ÇİN, UKRAYNA'DAN 600 VATANDAŞINI TAHLİYE ETTİ
Çin'in Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'daki 600 vatandaşını ülkeden çıkardığı bildirildi. Bugün ülkedeki yaklaşık 1000 Çin vatandaşının daha Moldova, Polonya ve Slovakya üzerinden tahliye edilmesi planlanıyor.
14:22: PUTİN "BARBARCA TAKTİKLER" KULLANIYOR
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "barbarca taktikler" kullandığını söyledi.
13.41 NATO'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'da çatışmanın tarafı olmayacaklarını, asker göndermeyeceklerini ve Ukrayna hava sahasında uçaklarını uçurmayacaklarını söyledi.
KREMLİN DUYURDU: "PLANDA YOK"
13.38 Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in Zelenskiy ile görüşme planının olmadığı belirtildi.
BM UKRAYNA VATANDAŞLARI HAKKINDA BİLGİ VERDİ
13.26 BM, Rusya-Ukrayna savaşında en az 660 bin kişinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini, Ukrayna'da çoğu mahsur 470 binden fazla diğer ülke vatandaşlarının bulunduğunu bildirdi.
12.38 OPERASYONLAR SÜRECEK Mİ? RUSYA'DAN AÇIKLAMA
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'da düzenledikleri özel askeri operasyonun esas amacının, Rusya'yı Batı'dan yönelen askeri tehditten korumak olduğunu kaydetti. Şoygu, belirlenen amaçlara ulaşılana dek, Rusya güçlerinin Ukrayna'daki operasyona devam edeceklerini belirtti.
Savunma Bakanı, Batı ülkelerini, Ukrayna halkını Rusya'ya karşı giriştikleri mücadelede kullanmakla suçladı.
Şoygu, Savunma Bakanlığı yetkililerinin yer aldığı toplantıdaki konuşmasında, "Rusya Federasyonu ordusunun birlikleri, belirlenen hedeflere ulaşılana dek özel askeri operasyonunu sürdürecektir" dedi.
12.04 HERSON KENTİNE GİREN RUS ASKERİ KAMERADA
Ukrayna'nın güneyinde bulunan Kırım yarımadasından kuzeye doğru ilerleyen Rus kuvvetleri, Herson şehrinin merkezini kuşattı.
Rus askerleri Ukrayna'nın Herson şehrine girerek kontrol noktaları kurmaya başladı. Ukrayna'nın Herson şehrine giren Rus askerleri kamerada...
Rus birliklerinin kente girişi anbean kameralara yansıdı.
11.47 MARİUPOL'A GRAD FÜZESİYLE SALDIRDILAR
Belediye Başkanı: Okuli evler vuruldu, kadın ve çocuklar öldü.
ZELENSKİY: RUSYA'YI EKONOMİK OLARAK YOK EDİN
11.36: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yeni açıklamalarda bulundu. "Roketler, bombalar durdurulsun" diyen Zelenskiy, "Rusya'yı ekonomik olarak yok edin" çağrısı yaptı.
Zelenskiy, Telegram kanalından paylaştığı görüntüde, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşla ilgili açıklamalarda bulundu.
Rus ordusunun, Harkiv kentine füzelerle "sert" şekilde saldırdığını belirten Zelenskiy, "Kimse dünyada barışçıl Ukraynalıların öldürülmesini affetmeyecek. Burası Ukrayna. Burası Avrupa. Bu 2022'de gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.
Rusya'nın durdurulması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerekiyor. 5 günde Ukrayna'ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı." dedi.
Zelenskiy, Rusya'nın, Kiev'deki elektrik santralini vurmayı hedeflediğine dikkati çekti.
11:10 UKRAYNA'DA BOMBARDIMAN SONUCU OLUŞAN YIKIM KAMERALARA YANSIDI
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Sumy kentinin güneyinde bulunan Okhtirka kasabasında Rusya'nın hava saldırıları sonucu meydana gelen yıkımı görüntüledi.
Ordudan yapılan açıklamada, "Sumy bölgesinde Okhtirka'da Rusya'nın benzeri görülmemiş terör eylemlerini görüyoruz. Rus birlikleri konutları, anaokullarını vurmaya devam ediyor ve demiryoluna hasar verdiler. Üç gündür insanların cansız bedenleri enkazdan çıkarılıyor. Rusya, sadece doktorların çalıştığı askeri altyapıyı yaralamakla kalmadı, yıkım gerçekleştirdi. Ölü sayısı artmaya devam ediyor" denildi. Açıklamada henüz ölü ya da yaralı sayısı paylaşılmadı.
RUS EKONOMİSİNİ ÇÖKERTECEĞİZ
10.58 Fransa'dan yapılan açıklamada 'yaptırımlar Rus ekonomisini çökertecek' denildi. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Franceinfo yayın kuruluşuna verdiği demeçte, 'Rus ekonomisinin çöküşünü sağlayacağız' dedi.
10.50 5 BİN 710 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'ya saldıran Rus güçlerinin 5 bin 710 asker kaybettiğini duyurdu.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerinin son 5 gündeki kayıplarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 5 bin 710 asker öldürüldü, 200 asker ise esir alındı.
Son beş günde Ukrayna ordusunun, Rusya'ya ait 29 uçak, 29 helikopter, 198 tank, 846 zırhlı araç, 77 top ve 2 gemiyi imha ettiği belirtildi.
Rus güçlerin ayrıca 24 roketatar sistemi, 305 araç, 60 yakıt aracı, 7 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği ifade edilen açıklamada, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi.
10.45 HERSON, UKRAYNA'NIN KONTROLÜNDE
Rus birliklerinin sabah erken saatlerde Kırım yakınlarında bulunan Herson kentine saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Çatışmaların sürdüğü kentte kontrolün Ukrayna'da olduğu aktarıldı. Herson Belediye Başkanı İgor Kolihayev, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Baharın ilk günü. Herson, Ukrayna'dır. Bu sabahın ilk güzel haberi. Görevlerimi yerine getirmeye hazırım. İlk önceliklerimizden birisi marketlerin ve eczanelerin çalışması. Şehirlerdeki çöp toplama, temizlik, toplu taşıma gibi alanlarda tam faaliyete geçiyoruz" ifadelerini kullandı.
"TÜM DÜNYADAN YARDIM YAĞIYOR"
Herson'a maddi destekte bulunmak isteyenler için açılan hesaba dünyanın birçok yerinden yardım yağdığını belirten Belediye Başkanı İgor Kolihayev, "Finansal destek için banka hesabı açtık. Dünyanın her yerinden destek yağıyor. Rakamlar farklı, önemli olan banka ödemelerindeki mesajlar. Herson kalbimizde, dayanın canlarım, Ruslar defolun gibi mesajlar. Direneceğiz, bizim kanımızda bu var. Şehrimiz ve vatandaşlarımız için sakinliğimizi koruyacağız" dedi.
10:08 RUSYA, İSVİÇRE UÇAKLARINA HAVA SAHASINI KAPATTI
Rusya, Rus uçaklarına kısıtlama getiren İsviçre uçaklarına hava sahasını kapattı.
Rusya dün itibarıyla Avrupa devletlerinin Rus uçaklarına hava sahasını kapatmasına cevap olarak, Almanya ve Fransa dahil 36 ülkenin uçaklarına hava sahasını kapatmıştı.
09.48 HARKOV'DA BELEDİYE BİNASI BOMBALANDI
Ukrayna'nın Harkov kentinde yerel yönetim binası bu sabah bombalandı. Ukrayna Acil Durum yetkilileri açıklama yaparak ölü sayısının tespit edilmeye çalışıldığını ve şimdilik 1'i çocuk 6 kişinin yaralandığını açıkladı.
Ukrayna Acil Durum yetkililerinin yaptığı açıklamada "Harkov Bölge Devlet İdaresi binasının bombalanması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Ölü sayısı tespit ediliyor. Opera binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü" ifadeleri kullanıldı.
09:04 UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI KULEBA, ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Blinken'ın Ukrayna'ya verdikleri desteği sürdürmekte kararlı olduklarını yinelediğini bildirdi.
08.51 Rus ordusu Ukrayna şehri Kherson'a ulaştı. Belediye başkanı Igor Kolykhayev 'Rus ordusu Kherson'un girişlerine kontrol noktaları kuruyor' dedi.
08.48 Avustralya Ukrayna'ya 50 milyon ABD doları değerinde silah yardımında bulunacağını açıkladı. Başbakan Scott Morrison "Füze ve mühimmat göndererek anavatanlarını savunmalarına yardımcı olmak istiyoruz" dedi, "Rusya'ya avantaj sağlamamak için" gönderilecek silahlara dair detay vermedi. Morrison hükümeti 25 milyon dolarlık insani yardım vaadinde de bulundu.
08.30 Visa Rusya'ya karşı başlatılan yaptırımlara uyum sağlamak için harekete geçtiğini duyurdu.
08.21 Ukrayna'daki Çin Büyükelçiliği, ülkedeki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı. Elçilik ilk grubun dün ülkeyi terk ettiğini söyledi. Çin basınında bu kişilerin Moldova'ya geçen Çinli öğrenciler olduğu aktarıldı.
ONLARCA ASKER HAYATNI KAYBETTİ
08.16 Ukrayna'nın Sumi bölgesinin yöneticisi Dimitro Zhivitski, Pazar günü Ohtırka kentine düzenlenen bombardıman sonucu 70 civarında Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Zhivitski, enkaz altında kalan kişileri kurtarmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi ve 'Fakat düşman da hak ettiğini buluyor. Çok sayıda Rus cesedi Kızıl Haç yetkililerine teslim edildi' dedi.
Zhivitski'nin paylaştığı bilgiler bağımsız kaynaklarca doğrulatılamadı.
08.03 Kiev'de yeniden sirenler çalıyor. Başkentte hava saldırısı alarmı verildi.
07.23 Ukrayna kentleri güne siren sesleri ile uyandı. Ternopil, Vinnytsia ve Volyn ile birlikte Kiev'in batısındaki Rivne'de siren sesleri duyuluyor.
'UKRAYNA'YI DAHA KÖTÜ GÜNLER BEKLİYOR'
06.40 Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 'Askeri açıdan Ukrayna'yı daha kötü günler bekliyor' dedi.
Disney, Warner Bros ve Sony, Rusya'daki sinema gösterimlerini durdurma kararı aldı.
CNN'e konuşan ve adını paylaşmak istemeyen bir siyasetçi de önümüzdeki günlerde yaşanması beklenen olayların 'son derece endişe verici' olduğunu söyledi.
Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Demokrat Senatör Chris Murphy de 'Kiev muharebesi uzun ve kanlı olacak' dedi.
Murphy Batı ülkelerinin üst düzey Rus yönetici ve oligarklarının varlıklarını dondurmakla yetinmeyip bunlara el koyması gerektiğini belirtti, bunun Putin ve yakın çevresinin beklediğinden öte bir adım olacağını savundu.
06.47 Ukrayna'nın ayrılıkçı Donetsk bölgesinde yetkililer, Ukrayna bombardımanı sonucu sivillerin öldüğünü açıkladı.
06.15: RUS KONVOYUNUN UZUNLUĞU 40 MİLDEN FAZLA
ABD merkezli Maxar Technologies şirketi, ellerindeki yeni uydu görüntülerine göre Ukrayna'ya savaş açan Rusya'nın askeri konvoyunun uzunluğunun, 40 milden (64 km) fazla olduğunu açıkladı.
Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı askeri sevkiyatın uydu görüntüleri, medyaya sızmaya devam ediyor.
Daha önce Rus konvoyunun uzunluğunun 17 mil (27 km) olduğunu açıklayan Maxar Technologies şirketi, Kiev yakınlarına ulaşan Rus askeri konvoyunun aslında daha uzun olduğunu bildirdi. Şirket zırhlı araçlar, tanklar, çekili toplar ve diğer askeri araçlardan oluşan konvoyun uzunluğunun 40 milden (64 km) uzun olduğunu açıkladı.
Gün içerisinde elde ettiği yeni görüntüleri servis eden şirket, konvoyun Kiev'e 27 mil (43 km) mesafedeki Antonov Hava Üssü'nden Ukrayna'nın Prisbyrsk kentinin kuzeyine kadar uzandığını kaydetti.
Şirket, Ivankiv'in kuzey ve kuzeybatısında, konvoyun seyahat ettiği yolların yakınında çok sayıda ev ve yapıdan dumanlar yükseldiğinin görüldüğünü ancak buna neden olan şeyin belli olmadığını ifade etti.
Ukrayna-Rusya arasındaki savaş, altıncı gününde devam ediyor. Henüz bir kent merkezini ele geçirmeyen ve Kiev'i işgal etme yolunda olan Rus birliklerinin, Ukrayna ordusunun gösterdiği büyük dirençle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.
04.45 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rus saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Ukrayna barış istiyor fakat Rusya'nın saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyacımız olduğunu vurguladım" dedi.
02.57 YABANCI GÖNÜLLÜ SAVAŞÇILARA UKRAYNA'YA VİZESİZ GİRİŞ İMKANI GETİRİLDİ
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'ya destek vermek isteyen yabancı gönüllü savaşçıların ülkeye vizesiz girişini sağlayacak kararı imzaladı. Kararda, "1 Mart'tan itibaren, sıkıyönetim dönemi için geçici olmak üzere, Ukrayna Uluslararası Lejyon birliğine katılmak isteyen yabancılar için ülkeye vizesiz giriş rejimi getirilmiştir." ifadesi yer aldı. Kararın, Rus vatandaşları için geçerli olmadığı bildirildi.
01.56 "RUSYA, UKRAYNA'DA VAKUM BOMBASI KULLANDI"
Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında, Cenevre Sözleşmesi uyarınca kullanımı yasaklanan vakum bombası kullandığını belirtti.
ZELENSKİY OLUMSUZ KONUŞTU
01.02 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, müzakere görüşmesiyle ilgili açıklama yaptı. Zelenskiy yaptığı açıklamada, müzakere görüşmesinde Ukrayna'nın henüz istediği sonucun çıkmadığını belirtti. Ayrıca Zelenskiy, Rusya'nın savaş suçu işlediğini savunarak, "Savaş suçu işleyen bir devletin BMGK üyesi olmaması gerekir" dedi.
00.30 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefonda görüştü. Görüşmede, Belarus'taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakereleri ele alındı.
00.05 Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya cumhurbaşkanları, Ukrayna'ya acilen aday statüsü verilmesi gerektiğini bildiren ortak bir mektup yayınladı.
23.56 Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısı sonrası aldığı yaptırım kararları kapsamında kişi ve kurumları netleştirdi. AB Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Konsey 26 kişi ve bir kuruluşa yaptırım uygulayacak'' denildi.
23.10 ABD Başkanı Joe Biden, Rusya lideri Vladimir Putin'in nükleer güçleri alarma geçirmesine ilişkin konuştu. Biden, Amerikalıların nükleer savaştan endişe etmemesi gerektiğini ifade etti.
23.30 Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rus birliklerine seslenerek, "Ülkemizden defolun gidin" dedi.
22.59 ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşmaya çalıştığını ancak kuvvetlerin hala Kiev dışında olduğunu belirterek, kriz karşısında boğazların nasıl kontrol edileceği sorusuna, Montrö'nün nasıl uygulayacağına ilişkin kararı Türkiye'nin vereceğine dikkat çekti.
22.47 Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Rusya'nın BM misyonundaki 12 temsilcinin ABD'den sınır dışı edildiğini açıkladı.
22.46 Ukrayna Savunma Bakanlığı, silah bırakan Rus askerlerine özgürlük ve 5 milyon ruble para yardımı garantisi verdi.
22.45 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın caydırıcı güçlerini yüksek alarma geçirmesinin ardından ABD'nin kendini savunmak için yeterli yetenek ve kapasiteye sahip olduğunu, nükleer alarm seviyelerini değiştirmediğini söyledi.
21.43 Çekya, Rusya merkezli Sberbank'ın lisansını iptal etmek için çalışmalara başladı. Günlük harcama limitleri bin kron (yaklaşık 40 euro) ile sınırlandırıldı.
21.08 Rusya'nın saldırılarına topyekun bir mücadeleyle karşılık veren Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yetkililer, bugünden itibaren yaya olarak dışarı çıkmanın yasaklandığını açıklayarak, "Şu andan itibaren sokaklarda bulunan siviller sabotajcı olarak algılanacak" uyarısında bulundu.
20.10 Rusya ve Ukrayna arasında yapılan müzakerelerin hemen bitiminde başkent Kiev'e 20 kilometre mesafede bulunan Brovary şehrinde şiddetli bir patlama meydana geldi.
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