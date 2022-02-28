Rusya'ya bir darbe de Anonymous'tan! Yazıyı görenler şoke oldu

Rusya Ukrayna savaşı 5. gününde devam ederken, bir başka savaş da siber alemde veriliyor. Rusya'nın işgaline karşı çıkan pek çok teknoloji şirketi Rusya'nın internet ağlarına çeşitli yaptırımlar uyguladı. Google gibi şirketlerin yaptırımlarının ardından bir hamle de dünyadaki her kesim tarafından bilinen hacker grubu Anonymous'tan geldi.