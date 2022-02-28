28 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Rusya'ya bir darbe de Anonymous'tan! Yazıyı görenler şoke oldu

Rusya'ya bir darbe de Anonymous'tan! Yazıyı görenler şoke oldu

Rusya Ukrayna savaşı 5. gününde devam ederken, bir başka savaş da siber alemde veriliyor. Rusya'nın işgaline karşı çıkan pek çok teknoloji şirketi Rusya'nın internet ağlarına çeşitli yaptırımlar uyguladı. Google gibi şirketlerin yaptırımlarının ardından bir hamle de dünyadaki her kesim tarafından bilinen hacker grubu Anonymous'tan geldi.

Giriş Tarihi: 28.02.2022 16:17 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022 16:18
  • 1
  • 13
Rusya’ya bir darbe de Anonymous’tan! Yazıyı görenler şoke oldu

İşgalin 5. gününde tük dünya Rusya Ukrayna hakkındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Savaşla ilgili gelen bilgiler anbean güncellenirken, gözler masaya oturan Rusya ve Ukrayna taraflarına çevrildi. Bu sırada siber alemde de başka bir savaş başladı. Ünlü hacker grubu Anonymous Rusya'nın internet sitelerine darbe üstüne darbe indirdi. Yazıyı görenler neye uğradığını şaşırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Rusya’ya bir darbe de Anonymous’tan! Yazıyı görenler şoke oldu

4 SİTE HACKLENDİ

Anonymous, Kremlin destekli RT ile başka 3 Rus haber ajansının web sitelerini kapattı. Bilgisayar korsanları TASS, Fontanka ve Kommersant'ı hackledi.

  • 3
  • 13
Rusya’ya bir darbe de Anonymous’tan! Yazıyı görenler şoke oldu

SİBER SAVAŞ İLANI

Sitelere girmek isteyen kişiler hata mesajları ile karşılaştı. Anonymous, ayrıca Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle Rusya'ya siber savaş açtığı söylendi.

  • 4
  • 13
Rusya’ya bir darbe de Anonymous’tan! Yazıyı görenler şoke oldu

"PUTİN BİZİ TEHLİKEYE ATTI"

Fontanka internet sitesinin ana sayfasında, Rusya halkını 'bu çılgınlığa son vereme' çağrısında bulunularak "Vladimir Putin, bizi tehlikeye attı" denildi.

  • 5
  • 13
Rusya’ya bir darbe de Anonymous’tan! Yazıyı görenler şoke oldu

"ARTIK DAYANAMIYORUZ"

Mesajı yayımlayanlar, "Bu eylemlerimizden dolayı kovulabiliriz ya da hapsedilebiliriz. Ancak artık dayanamıyoruz" dedi.