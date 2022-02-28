Son dakika: Rusya'dan Avrupa ülkelerine misilleme! 36 ülkeye yasak geldi
Son dakika haberleri... Batı ülkelerinin kendi hava sahalarını Rus uçaklarına kapatmasının ardından Rusya'dan bir misilleme geldi. Rusya, Avrupa ülkeleri ve Kanada dahil, 36 ülkenin havayolu şirketlerinin Rusya'ya uçmasını yasakladı. Rusya; Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve diğer 23 ülkenin uçaklarına hava sahasını kapattı.
Batı ülkelerinin kendi hava sahalarını Rus uçaklarına kapatmasının ardından Rusya'dan bir misilleme geldi. Rusya , Avrupa ülkeleri ve Kanada dahil, 36 ülkenin havayolu şirketlerinin Rusya'ya uçmasını yasakladı. usya, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve diğer 23 ülkenin uçaklarına hava sahasını kapattı.
AVRUPA ÜLKELERİ HAVA SAHALARINI KAPATMIŞTI
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Rusya'ya yönelik çok sayıda yaptırım gündeme gelirken, Avrupa Birliği (AB), Ukrayna, Moldova, İngiltere, İzlanda, Kuzey Makedonya ve Kanada hava sahalarını Rusya'ya kapattı.
Avrupa'da hava sahası Rusya'ya kapalı ülkeler:
Ukrayna, Moldova, İngiltere, İzlanda, Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Norveç, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan, Kuzey Makedonya
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? 2022 ZTK çeyrek final tek maç mı oynanacak? ZTK fikstürü...
- Doğalgaz desteği ne zaman yatacak? 2022 doğalgaz desteği başvurusu başladı mı?
- Mazot ve gübre desteği ödeme takvimi belli oldu mu? 2022 Ziraat Bankası mazot gübre desteği ne zaman verilecek?
- Emeklilerin gözü orada! 2022 SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Asgari ücret formülü gündemde
- İstanbul'a kar yağacak mı? Bu hafta İstanbul'da kar yağışı olacak mı?
- CTE 5.563 personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı CTE İnfaz Korumu Memuru başvuru şartları nelerdir?
- Şule Yüksel Şenler kimdir, ne zaman öldü? Şule Yüksel Şenler hayat hikayesi...
- Sadi Somuncuoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Eski bakan Somuncuoğlu hayatını kaybetti!
- Ruble ne kadar oldu? Yaptırımlar sonrası Rusya'da ruble ne kadar düştü?
- 3. cemre ne zaman düşüyor? 2022 son cemre toprağa ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? Tüm detaylar...
- Açık öğretim lise sınavı ne zaman? 2022 2. dönem AÖL sınavı online mı, yüz yüze mi yapılacak? MEB'den yeni açıklama!
- Akaryakıt fiyatları güncel liste: 28 Şubat mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar? İndirim geldi mi, fiyatlar düştü mü?