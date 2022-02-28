Rusya-Ukrayna savaşı 5. gününde: Rus tanklarının üzerinde o işaret merak uyandırdı! Akıllara tek bir şey geldi

DİKKAT ÇEKEN SEMBOL

Diğer taraftan Rus askeri güçleri ve askeri teçhizatıyla ilgili dünyanın pek çok yerinden çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Geçtiğimiz günlerde Rus tanklarının üzerindeki 'Z' sembolünden sonra, bu defa da 'V' sembolü dikkat çekti.