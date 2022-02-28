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Rusya-Ukrayna savaşı 5. gününde: Rus tanklarının üzerinde o işaret merak uyandırdı! Akıllara tek bir şey geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.02.2022 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022
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Rusya-Ukrayna savaşı 5. gününde: Rus tanklarının üzerinde o işaret merak uyandırdı! Akıllara tek bir şey geldi

Rusya-Ukrayna savaşının 5. gününde Ukrayna'dan çatışma haberleri art arda gelmeyi sürdürüyor. Rusya Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için oturulan masa ile alakalı Kremlin tarafından yapılan açıklamada, " Müzakereler sessiz ilerleyecek. Talep ve pozisyonlar açıklanmayacak" ifadeleri kullanıldı. Diğer taraftan savaştan gelen bir takım görüntülerde Rus tanklarının üzerindeki V işareti merak uyandırdı. İşaret ile alakalı tuhaf iddialar ortaya atıldı. İşte detaylar….

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 5. gününde son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Bütün dünyanın dikkatle takip ettiği Rusya-Ukrayna müzakeresinde herkes masadan çıkacak kararı bekliyor. Milyonların ümidi o masadan pozitif bir sonuç çıkmasından yana.

DİKKAT ÇEKEN SEMBOL

Diğer taraftan Rus askeri güçleri ve askeri teçhizatıyla ilgili dünyanın pek çok yerinden çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Geçtiğimiz günlerde Rus tanklarının üzerindeki 'Z' sembolünden sonra, bu defa da 'V' sembolü dikkat çekti.

BELARUS TANKLARINI İŞARET ETTİĞİ İDDİASI

Yabancı ajanslar, V sembolünün Belarus tankları ve helikopterlerini işaret ettiğini iddia etti. Düşürülmüş bir Belarus helikopterinin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Haberi yapan bir gazeteci V harfinin Belarus tankını gösterdiğini iddia ediyor.

Ancak resmi kaynaklardan bu durumla ilgili henüz bir doğrulama gelmedi.

Daha önce de tankların ve helikopterlerin üzerindeki Z sembolü dikkat çekmiş, sembolle ilgili pek çok farklı iddia ortaya atılmıştı.

SAVAŞIN SON BİLANÇOSU

Tüm gözler masadan çıkan sonuçlara odaklanmışken BM, bir süre önce saldırının acı bilançosunu açıkladı. Son verilere göre 102 sivil hayatını kaybetti. Ukrayna ise bu sivillerin 16'sının çocuk olduğunu ifade etti.

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