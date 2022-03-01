Kanada Başbakanı Justin Trudeau: Rusya'dan ham petrol ithalatını yasaklayabiliriz
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rusya'dan ham petrol ithalatını yasaklamayı planladıklarını bildirdi. Trudeau, Kanada'nın son yıllarda Rusya'dan çok az miktarda ham petrol ithal ettiğini ancak bu önlemin "güçlü bir mesaj" niteliği taşıdığını dile getirdi.
Trudeau, düzenlediği basın toplantısında, Kanada'nın, Ukrayna'nın Rus ordusuna karşı "kahramanca savunmasına" destek vermeye devam edeceğini söyledi.
Petrol endüstrisinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve oligarklarına büyük fayda sağlayan bir endüstri olduğunu belirten Trudeau, "Rusya'dan tüm ham petrol ithalatını yasaklama niyetimizi duyuruyoruz." dedi.
Trudeau, Kanada'nın son yıllarda Rusya'dan çok az miktarda ham petrol ithal ettiğini ancak bu önlemin "güçlü bir mesaj" niteliği taşıdığını dile getirdi.
Kanada'nın Ukrayna'ya tanksavar silah sistemleri sağlama planını da duyuran Trudeau, NATO çabalarının bir parçası olarak Kanada Silahlı Kuvvetlerinin malzeme ve yardım taşımak için havadan ikmal desteği sağlayacağını ifade etti.
Kanada'nın resmi istatistik kurumu verilerine göre, Kanada 2021 yılında yaklaşık 228 milyon dolar değerinde Rusya'dan enerji ürünü ithal etti.
Kanada Doğal Kaynaklar Bakanı Jonathan Wilkinson ise Kanada'nın 2019'dan bu yana Rusya'dan herhangi bir ham petrol ithalatı yapmadığını bildirdi.
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