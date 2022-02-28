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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD ve Rusya ile önemli görüşme

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Giriş Tarihi: 28.02.2022 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022
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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan ABD ve Rusya ile önemli görüşme

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ayrıca Kalın, Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin'in Dış Politika Başdanışmanı Yuri Uşakov ile de bir telefon görüşmesi yaptı.

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