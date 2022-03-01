Ukrayna SİHA’lar ile RUS SAM BUK’ları yok etti! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

BUK HAVA SAVUNMA FÜZE SİSTEMİ

BUK sistemi, hava savunma sistemleri arasında oldukça eski bir tarihe dayanmaktadır. İlk olarak 1972 yılında Sovyetler Birliği tarafından tasarlanmaya başlanan sistem, 1980 yılında Sovyet Ordusu tarafından teslim alınmıştır. Geçmişten günümüze kadarki süreç içerisinde Azerbaycan, Mısır, Hindistan, Ukrayna, Suriye, Vietnam, Venezuela, Gürcistan gibi ülkelere satışı yapılmıştır. Günümüz Rusya Silahlı Kuvvetleri'nde aktif olarak kullanımdadır.

Military Today'in aktardığı üzere BUK hava savunma füze sistemi 9.3 metre uzunluğa, 3.25 metre genişliğe ve 3.8 metre yüksekliğe sahiptir. Araç, 4 adet personel tarafından kullanılmakta olup aynı anda 4 adet füze taşınımı yapılabilmektedir. Kullanılan füzelerin her biri 685 kg'dır. Her bir füzede 70 kg HE-FRAG harp başlığı bulunmakta ayrıca füzeler 20.5 km atış menziline, 25 km irtifaya sahiptir.