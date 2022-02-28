Rusya - Ukrayna savaşında 6. gün! Rusya ve Ukrayna heyetlerinin görüşmesi sona erdi | İşte dakika dakika son gelişmeler
Dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşı haberleri... Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekatta 6. güne girildi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları açıkladı. AB tarihinde ilk kez saldırı altındaki bir ülkeye silah ve diğer teçhizat satın alınmasını ve teslimatını finanse edeceği belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in devlet televizyonunda yaptığı 'Nükleer' tehdit dünyayı dehşete düşürdü. Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus sınırındaki görüşmesi sona erdi. Gece saatlerinde ise Başkan Erdoğan, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü. Görüşmede, Belarus'taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakereleri ele alındı. İşte son dakika Rusya - Ukrayna savaşından detaylar...
Rusya'nın Ukrayna işgalinde her şehirden çatışma haberleri geliyor. Rusya'ya ait 5 kilometrelik askeri konvoy Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru ilerlerken uydudan görüntülendi. Rusya Ukrayna savaşında 5. güne girilirken gece saatlerinde birçok bölgeden patlama sesleri geldi.
İşte dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşından sıcak gelişmeler:
01:20 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın savaş suçu işlediğini savunarak, "Savaş suçu işleyen bir devletin BMGK üyesi olmaması gerekir" dedi.
01.08: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Telegram hesabından verdiği mesajda, Rusya ile müzakerede istedikleri sonucu alamadıklarını açıkladı.
00:28 Başkan Erdoğan, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü.
Belarus'taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakerelerinin ele alındığı görüşmede, Başkan Erdoğan, bu savaşın durdurulması ve barışın tesis edilmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade etti.
00.19 Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Rusya'nın BM misyonunda çalışan 12 Rus diplomatın "istihbarat elemanı" olduğunu ve bu nedenle sınır dışı edileceklerini duyurdu.
23.36: Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: Nükleer savaş bir seçenek değil.
21.25: AB Komisyonu tarafından Ukrayna ve Moldova'nın en kısa sürede Avrupa elektrik şebekesine bağlanacağı bildirildi
19.29: Reuters'ın servis ettiği habere göre önümüzdeki günlerde ikinci tur görüşmelerinin olması bekleniyor.
19.11: Putin, imzaladığı kararnameyle, Rusya vatandaşlarının ve şirketlerinin döviz cinsinden dış borç vermelerini ve Rusya dışındaki banka hesaplarına döviz yatırmalarını yasakladı.
19.06 Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki Belarus sınırındaki müzakere toplantısı sona erdi. Toplantı 6 saat sürdü.
22:47 Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Rusya'nın BM misyonundaki 12 temsilcinin ABD'den sınır dışı edildiğini açıkladı.
22:44 AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ilk kez ölümcül teçhizat da dahil olmak üzere teçhizat ve malzeme tedariki finanse edilecek.
19:01 İngiltere, Rus gemilerinin limanlarına erişimini yasaklama kararı aldı.
18:27 BM Genel Sekreteri Guterres: Çatışmalar devam ediyor ama diyalog kanalları açık. Ukrayna için bir trajedi ile karşı karşıyayız, aynı anda hepimiz için potansiyel olarak feci sonuçları olabilecek büyük bir bölgesel krizle karşı karşıyayız.
18:00 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, telefonda görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Putin'e acil ateşkes uygulanması gerektiğini söyledi.
Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron, telefonda Putin ile Rusya-Ukrayna savaşını görüştü. Macron, Putin'e uluslararası toplumun Ukrayna'ya saldırının sona ermesi talebini iletti ve acil ateşkes uygulanması gerektiğini belirtti.
Emmanuel Macron, görüşmede Putin'den sivillere ve yerleşim yerlerine yönelik saldırıların durdurulması, sivil altyapının tamamının korunması ve kara yollarının ve özellikle Ukrayna'nın başkenti Kiev'in güneyindeki araç yolunun güvenliğinin sağlanmasını istedi. Putin, bu üç konuda "angaje olma iradesini" dile getirdi.
Görüşmede uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini, sivil nüfusun korunmasını ve insani yardımların ulaşımının sağlanmasını talep eden Macron, Putin'e gelecek günlerde temas halinde kalmayı önerdi. Putin de bunu kabul etti.
Macron, ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile son saatlerde birçok telefon görüşmesi yaptı. Emmanuel Macron, Putin ile Zelenskiy'nin talebi üzere telefonda görüştü, ardından Zelenskiy'yi bilgilendirdi.
17:45 AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya, Belarus'u nükleer devlet yapmak istiyor. Belarus ve Putin ile iş birliği yapanlara yaptırım gelecek. Rus gazına bağımlılık azalmalı.
16.54 THY, UKRAYNA VE MOLDOVA UÇUŞLARINI 15 MART'A KADAR İPTAL ETTİ
Ukrayna hava sahasının kapatılmasının ardından 24 Şubat'ta Ukrayna ve Moldova'ya seferlerini iptal eden Türk Hava Yolları (THY) bu süreyi 15 Mart'a kadar uzattığını açıkladı.
16:26 RUSYA'DAN MİSİLLEME
Rusya, Avrupa devletlerinin Rus uçaklarına hava sahasını kapatmasına cevap olarak, Almanya ve Fransa dahil 36 ülkenin uçaklarına hava sahasını kapattı.
16.10 UKRAYNA TÜM RUS GÜÇLERİNİN ÇEKİLMESİNİ TALEP ETTİ
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kiev'in Kırım ve Donbass da dahil olmak üzere Ukrayna'daki tüm Rus birliklerinin geri çekilmesini talep ettiği belirtildi
16:10 ABD, Belarus'taki Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldığını, Moskova'daki Büyükelçilik çalışanlarının da "gönüllü" olarak ülkeden ayrılabileceklerini duyurdu.
15:29 AB'DEN UKRAYNA'YA 90 MİLYON AVRO ACİL YARDIM
Avrupa Birliği (AB), Rusya'yla savaşan Ukrayna'ya 90 milyon avroluk acil insani yardım sağlanacağını duyurdu.
15.25 RUS GÜÇLERİ HARKİV'İ VURDU
Saldırıların en sık yaşandığı yerlerden Harkiv'den yeni gelen görüntülerde, sivil yerleşimlerin hedef alındığı görüldü. Rus güçlerinin vurduğu noktalardan dumanlar yükseldi. Şehirde bugün sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
15:16 ÇEKYA'DAN RUSYA VE BELARUS'TAKİ VATANDAŞLARINA YURDA DÖNME ÇAĞRISI
Çekya Dışişleri Bakanlığı, Belarus ve Rusya'daki Çek vatandaşlarının Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan gerilimden ötürü bu ülkelerden ayrılmaları çağrısında bulundu.
14:38 CHERNİHİV KENTİ BOMBARDIMAN ALTINDA
Ukrayna makamları, Kiev'in kuzey doğusunda Belarus sınırına yakın Chernihiv kentinin ve çevresinin bombardıman altında olduğunu açıkladı. Yetkililer, yerleşim yerlerinin isabet aldığını ve yangın çıktığını belirtti.
14:32 ABD VE İNGİLTERE UÇAKLARINDAN DEVRİYE UÇUŞU
ABD ve İngiltere'ye ait uçakların Ukrayna sınırında devriye uçuşu yaptığı bildirildi.
Remix News'ün, uçak izleme internet sitesi Flightradar 24'ün verilerine dayandırdığı haberde, NATO hava kuvvetlerine ait uçakların Ukrayna'yı yakından takip ettiği ve yüksek hazırlık seviyesini koruduğu belirtildi.
14:20 Yunanistan, Rusya vatandaşlarına yatırım amaçlı oturma izni vermeyi durdurdu
KREMLİN'DEN AÇIKLAMA
13.38 Kremlin: Batı ülkelerinin yaptırımlarına cevaplar, uygunluk ve çıkarlarımızın göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulacak
KRİTİK MÜZAKERE BAŞLADI
13.21 Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmaların ardından iki ülke heyetinin katılacağı müzakere görüşmeleri Belarus'ta başladı.
Ukrayna heyetinde Halkın Hizmetkarı Partisi Grup Başkanı, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Podolyak, Ukrayna'nın Üçlü Temas Grubu heyeti Başkanı birinci yardımcısı Andrii Kostin, Ukrayna milletvekili Rustem Umerov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mykola Tochytskyi yer alıyor.
BM: 102 SİVİL ÖLDÜ
12:28 Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından 422 bin mültecinin komşu ülkelere geçtiğini, 102 sivilin öldüğünü bildirdi.
11:38 UKRAYNA HEYETİ BELARUS SINIRINA ULAŞTI
Ukrayna Heyeti'nin, Ukrayna-Rusya arasında yapılacak müzakerelerin gerçekleşeceği Belarus sınırına geldiği açıklandı.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı heyette; Halkın Hizmetkarı Partisi Grup Başkanı, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Podolyak, Ukrayna'nın Üçlü Temas Grubu heyeti Başkanı Birinci Yardımcısı Andrii Kostin, Ukrayna Milletvekili Rustem Umerov ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mykola Tochytskyi'nin yer aldığını ifade etti.
13:23 RUS ASKERİ KİEV BÖLGESİNDE UKRAYNALILARLA ÇATIŞTI
Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan Borodyanka'dan Makariv'e doğru ilerleyen Rus tanklarındaki askerler, Ukraynalılarla çatıştı.
11:25 LETONYA PARLAMENTOSU'NDAN VATANDAŞLARINA UKRAYNA'DA SAVAŞMA İZNİ
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Parlamentonun oybirliğiyle Letonya vatandaşlarına isterlerse Ukrayna için savaşma izni verdiği belirtildi. Savunma, İçişleri ve Yolsuzluğu Önleme Komisyonu Başkanı Juris Rancanis ise, "Ukrayna'yı desteklemek, Ukrayna'nın bağımsızlığını ve ortak güvenliğimizi savunmak için orada gönüllü olarak hizmet etmek isteyen vatandaşlarımız bunu yapabilmelidir" dedi.
11:08 UKRAYNA, RUS GÜÇLERİNİN YAKLAŞIK 5 BİN 300 ASKER KAYBETTİĞİNİ AÇIKLADI
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, ülkesine saldıran Rus güçlerinin, yaklaşık 5 bin 300 asker kaybettiğini açıkladı.
Malyar, Facebook'tan yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin son 4 gündeki kayıplarına ilişkin bilgi paylaştı.
Rus güçlerinin 5 bin 300 civarında asker kaybettiğini bildiren Malyar, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 29 uçak, 29 helikopter, 191 tank, 816 zırhlı araç, 74 top ve 2 gemiyi imha ettiğini belirtti.
Malyar, Rus güçlerin ayrıca bir BUK uçaksavar, 21 Grad roketatar sistemi, 291 araç, 60 yakıt aracı, 5 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiğini, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediğini kaydetti.
11:00 UKRAYNA ROMANYA SINIRINDA YOĞUNLUK DEVAM EDİYOR
Ukrayna'da savaş devam ederken, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Ukraynalı mülteciler, ülkenin Romanya sınırından çıkış yapmaya çalışıyor. Savaşın 5'inci gününde Ukrayna-Romanya sınırındaki yoğunluk kameralara yansıdı.
10:44 RUSYA, UKRAYNA'NIN HAVA SAHASININ TAMAMINI KONTROL ALTINA ALDI
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın hava sahasının tamamının Rusya'nın kontrolü altına alındığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askerlerinin Zaporozhye Nükleer Santrali etrafındaki bölgelerde de kontrolü sağladığı, santralin çalışmasını sürdürdüğü ve radyoaktif seviyenin normal olduğu kaydedildi.
Saldırının başlamasından bugüne kadar Ukrayna'ya ait 1114 askeri tesisin imha edildiği savunulan açıklamada, Ukrayna'nın hava sahasının tamamının Rusya'nın kontrolüne geçtiği iddia edildi.
Belarus Dışişleri Bakanlığı, Rusya- Ukrayna heyetlerinin görüşeceği salondan bir kare paylaştı.
10.30 MÜZAKERELER SAAT 12'DE BAŞLAYACAK
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 5. gününde sürüyor. Tarafların müzakere masasına oturmaya karar vermesinin ardından gözler görüşmenin gerçekleştirileceği Ukrayna-Belarus sınırına çevrildi. Belarus Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Anatoliy Glaz yaptığı açıklamada, Rus ve Ukraynalı heyetlerin görüşeceği salonun hazır olduğunu ve müzakere görüşmelerinin bugün başlayacağını duyurdu. Görüşmelerin başlayacağı saate dair bilgi paylaşmayan Glaz, heyetler salona ulaşır ulaşmaz müzakerenin başlayacağını kaydetti. Belarus Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya platformu Twitter üzerinden Ukrayna ve Rusya heyetlerinin görüşeceği salonunun fotoğrafını paylaştı. Açıklamada, "Belarus'ta Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmak için her şey hazır. Heyetlerin gelmesini bekliyoruz" denildi.
"TAHMİNLERİME GÖRE 12.00'DE MASAYA OTURURUZ"
Rusya heyetinin başındaki isim olan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky ise yaptığı açıklamada, görüşmenin saat 12.00'de başlayacağını ifade etti. Medinsky, "Heyetlerin 1-2 saate salonda olacağı bilgisini aldık. Tahminlerime göre 12.00'de masaya otururuz" dedi. Medinsky, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerde her iki tarafın da çıkarına olacak bir anlaşmaya varmakla ilgilendiğini belirtti.
10:30 TÜRKİYE'DEN UKRAYNA' YA GÖNDERİLEN YARDIM TIRLARI ROMANYA'YA ULAŞTI
Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'ya gönderilmek üzere yola çıkan insani yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Romanya'ya ulaştı.
Giurgiu Sınır Kapısı'nda bekleyen yardım malzemesi taşıyan 5 tırın yanı sıra, Ukrayna'daki Türklerin tahliyesini sağlayacak 26 otobüsün bugün Ukrayna'da olması bekleniyor.
İstanbul'dan yola çıkan ve tipi nedeniyle zorlu bir yolculuk geçirdiklerini ifade eden otobüs sürücüleri Ergin Ermiş ve Murat Tümer, Ukrayna'da mahsur kalan Türkleri vatanlarına kavuşturacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.
10.29 BAKAN AKAR, UKRAYNALI MEVKİDAŞI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlarını sürdürürken bölgede barış için çalışmaya devam edeceğini belirtti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü.
Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Akar tarafından Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlarını sürdürürken bölgede barış için çalışmaya devam edeceği ifade edildi.
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov da Türkiye'nin hem insani yardımları hem de barış çabalarından dolayı Akar'a teşekkür etti.
10:22 BELARUS DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: MÜZAKERELER İÇİN HER ŞEY HAZIR
Belarus Dışişleri Bakanlığı Ukrayna-Rusya arasındaki yapılacak müzakerelerin gerçekleşeceği odanın görüntüsünü paylaşarak "Belarus'ta Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmak için her şey hazır. Heyetlerin gelmesini bekliyoruz" dedi.
10.16 RUSYA: 2 KENT DAHA KONTOLÜMÜZDE
Ukrayna'nın Berdyansk ve Enerhodar kentileri Rus kontrolüne geçti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov yaptığı açıklamada, Rus birliklerin Ukrayna'nın Zaporijya Oblastında yer alan liman şehri Berdyansk'ta kontrolü ele geçirdiğini duyurdu. Berdyansk Belediye Başkanı Alexander Svidlo da Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, kentin şu anda Rus kontrolünde olduğunu açıkladı. Svidlo, Rus birliklerinin Pazar günü yerel saatle 15.50 civarında şehre kente girdiğini ve kısa bir süre sonra kent merkezine ulaştıklarını belirtti. Svidlo, "Askerler saat 20.00'de belediye binasına girdi. Ruslar, tüm kamu binaların kontrolünü ele geçirdi" dedi.
Karadeniz kıyısındaki Berdyansk, yaklaşık 100 bin Ukraynalıya ev sahipliği yapıyor.
10:01 BİR RUS TİCARİ UÇAĞI KANADA HAVA SAHASINI İHLAL ETTİ
Kanada Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya'ya ait bir Aeroflot'un 111 sefer sayılı uçuşunun yaptırımları ihlal ederek Kanada hava sahasını kullandığı ve durumun incelendiği belirtildi.
09.50 Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 20'ye yükseltti.
09:49 UKRAYNA GENELKURMAY BAŞKANLIĞI: RUSYA'NIN KAYBI 4 BİN 500'E ULAŞTI
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşa ilişkin son durumu ve gelişmeleri açıkladıkları bildiri yayınladı. Rus birliklerinden 4 bin 500 askerin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Rus birliklerinin moralinin düşük olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Düşman personelinin kaybı yaklaşık 4 bin 500 kişiyi buldu. Makariv - Kiev yönünde bir hat hareket ediyor. Ancak işgalci güçlerin moral düşük durumda. Çernihiv bölgesindeki Koryukivka yakınlarında, Rus Silahlı Kuvvetleri askerleri silahlarını bırakmaya ve teslim olmaya hazır. Ukrayna'nın her yerinde yüzlerce arızalı zırhlı araç ve tank terk edildi" denildi.
UKRAYNA'DA CAN KAYBI SİVİL 352'YE ULAŞTI
Ukrayna Sağlık Bakanlığı, savaşta Ukraynalı 14'ü çocuk olmak üzere 352 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan 116'sı çocuk olmak üzere 1684 kişinin yaralandığı ifade edildi.
KİEV, UKRAYNA'NIN KONTROLÜNDE
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, başkent Kiev'in Ukrayna kontrolünde olduğunu ve Rusya'nın ilerleme çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu. Rus birliklerinin hareketlerinin yakından takip edildiğinin ifade edildiği açıklamada, "İşgalci askeri sütunlar imha edildi. Düşman önemli personel kayıplarına uğradı. Rus birliklerinin morali bozuk ve bitkin. Evimizi davetsiz misafirlerden nasıl koruyacağımızı bildiğimizi gösterdik" denildi.
09:39 RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN'İN AVUSTRALYA'YA GİRİŞİ YASAKLANDI
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaştan sorumlu tutukları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerine ülkeye giriş yasağı kararı aldıklarını açıkladı.
08.12 Rus basınında yer alan haberlere göre, Belarus nükleer olmayan statüden vazgeçme teklifini onayladı
05.40 Çerkassi şehri çevresinde ağır bombardıman sürüyor.
05.16 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in danışmanlarından Oleksiy Arestovych: 11 nakliye gemisi Odessa'ya gidiyor.
04.05: Japonya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna işgaline tepki olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve önemli Rus hükümet yetkililerinin mali varlıklarını dondurma kararı aldı.
04.02 Ukrayna ordusu, Kiev yakınlarında bir şehri ele geçirmeye çalışan Rus askeri birliklerinin girişimlerini engellediğini duyurdu.
03.00: Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Zelenskiy, önümüzdeki 24 saatin Ukrayna için çok kritik olduğunu söyledi.
02.57: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle birçok Avrupa ülkesinin hava sahasını Rusya'ya kapatması sonucu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve heyeti, Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Toplantısı'na katılamayacağını duyurdu.
02.38: Zelenskiy, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de görüştüğünü açıkladı.
5 KİLOMETRELİK RUS ASKERİ KONVOYU KİEV'E İLERLİYOR
ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar, elde ettikleri uydu görüntülerinde, aralarında tankların da olduğu büyük bir Rus kara kuvvetleri konvoyunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaştığının görüldüğünü duyurdu.
Kiev'in 64 kilometre uzağında kaydedilen görüntülerde, konvoyun Ivankiv şehrinin kuzeydoğusunda olduğu ifade edilen açıklamada, konvoyun içinde, yakıt ve lojistik araçlarının yanı sıra, tanklar, zırhlı muharebe araçları ve topçu araçlarının olduğu aktarıldı.
Açıklamada, söz konusu uydu görüntülerinde Hostomel kentindeki Antonov Havalimanına yapılan hava saldırılarının yol açtığı hasarın da görüldüğü belirtildi.
02.36: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 4. gecesinde yine çatışmalar şiddetlenirken, Rusya tarafından ülkenin bazı kentlerine tekrardan balistik füze saldırıları düzenlendi.
01.00: Kiev'de yeniden siren sesleri yükselmeye başladı.
00.35: Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Adalet Divanı, Ukrayna'nın Rusya aleyhinde dava açtığını ve Rusya aleyhinde tedbir kararları alınmasını talep ettiğini duyurdu. Mahkeme tarafından yayınlanan resmi bildiride, "Ukrayna, Rusya'ya karşı dava açtı ve Mahkemeden geçici tedbirler belirtmesini istedi" ifadeleri yer aldı.
00.26: Rusya'nın havayolu şirketi Aeroflot, bugünden itibaren tüm Avrupa'ya uçuşların durdurulduğunu açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ardından birçok ülke Rusya'ya karşı hava sahasını kapatırken, Rusya'nın havayolu şirketi Aeroflot, bu gerekçeyle tüm Avrupa'ya uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Şirketin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa makamları tarafından uygulanan hava sahası kısıtlamaları nedeniyle, Aeroflot Avrupa rota ağındaki uçuşlarını 28 Şubat 2022'den bir sonraki duyuruya kadar askıya almıştır" denildi.
23.59: ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya'daki ABD vatandaşlarına çağrı yaparak, "ABD vatandaşları, halen mevcut olan ticari seçenekler aracılığıyla Rusya'dan derhal ayrılmayı düşünmeli" ifadelerine yer verdi.
23.55: BM Güvenlik Konseyi, 193 üye ülkenin katılacağı BM Genel Kurulu'nda Ukrayna konusunda yarın olağanüstü oturum yapılması karar tasarısını onayladı.
23.45: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya düzenlenen askeri operasyonda bin 67 askeri tesisin imha edildiğini açıkladı.
23.10: Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın 23 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya yönelik düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiği, 116'sı çocuk olmak üzere bin 684 kişinin de yaralandığını açıkladı.
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