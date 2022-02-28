28 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Ukrayna eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'dan Rusya'ya tepki: Ülkemizden defolup gidin

Ukrayna eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'dan Rusya'ya tepki: Ülkemizden defolup gidin

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.02.2022 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022
ABONE OL
Ukrayna eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko’dan Rusya’ya tepki: Ülkemizden defolup gidin

Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rus birliklerine seslenerek, “Ülkemizden defolun gidin” dedi. Perto Poroşenko, Ukrayna’da 2014-2019 yılları arasında Devlet Başkanlığı yapmıştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA