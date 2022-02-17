ABD'den yeni iddia: Rusya Ukrayna sınırına ilave 7 bin asker daha gönderdi
Son dakika haberine göre: ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin bazılarını geri çektiği yönündeki açıklamasının doğru olmadığını ve Moskova'nın sınıra ilave 7 bin asker daha gönderdiğini iddia etti.
ABD'li üst düzey yetkili, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bazı askerlerini geri çektiği iddiasının doğru olmadığını, bunun aksine son günlerde Moskova'nın sınıra ilave 7 bin civarında asker daha yığdığını iddia etti.
Yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in diplomasiye açık olduğu yönündeki ifadelerinin aksine savaşa hazırlık yaptığını da savunarak, "Kamuoyu önünde görüşmeye açık olduklarını ve gerilimi düşürme iddialarını dile getiriyorlar, fakat aynı zamanda gizli olarak savaş için hazırlık yapıyorlar." dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da dünkü açıklamasında Rusya'nın sınırdan asker çektiği yönündeki iddiaları doğrulayacak bulgulara sahip olmadıklarını söylemişti. Blinken, "Rusya'nın dediği bir şey var, bir de yaptığı şeyler var. Güçlerinde herhangi bir geri çekilme görmedik. Ukrayna sınırları boyunca çok tehditkar bir şekilde kalıyorlar. Söylediklerini uygularlarsa iyi olur. Ama şimdiye kadar görmedik." ifadelerini kullanmıştı.
ABD Başkanı Joe Biden önceki günkü konuşmasında Rusya-Ukrayna sınırında 150 bin civarında Rus askerinin yığınak yaptığını ifade etmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EKPSS sonuçları son dakika: EKPSS sonuçları bugün açıklanacak mı? EKPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak?
- Shiba coin için kritik hafta... Shiba coin yakımı ne zaman son dakika? Shiba coin ne kadar, kaç TL?
- Gündüz Bey ne zaman, nasıl öldü? Tarihte Gündüz Bey ne zaman, kim tarafından öldürüldü?
- Survivor bu hafta kim elendi, kim gitti? 16 Şubat Survivor hangi yarışmacı elendi? İşte Ünlüler - Gönüllüler sms sıralaması...
- Survivor'ın Mert Öcal'ın sevgilisi kim? Mert ile Sude sevgili mi? Sürpriz adayı ayağa kaldırdı...
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuçları bugün, yarın mı açıklanacak mı?
- Öğrenciye 750 TL ödeme! KYK 570 TL beslenme yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? KYK yemek parası başvuruları başladı mı?
- Pancar paraları ne zaman yatacak? 2022 pancar paraları ne zaman yatırılacak?
- İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı 2022? İŞKUR ile TYP kura sonuçları isim listesi belli oldu mu? İl il kura sonuçları...
- Başkan Erdoğan duyurdu... Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz desteği ne zaman yatacak?
- 10 yıl çalışana emeklilik fırsatı! Kritik detay, tarih belli oldu! 4A-SSK emeklisine primle...
- Kabine Toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte 16 Şubat Kabine kararları...