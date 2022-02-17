Yunanistan’da Türk SİHA’sı çaresizliği! İsrail’den talep edecekler

TÜRK SİHA'LARININ BAŞARISINA DİKKAT ÇEKTİLER: SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRİYORLAR

Fransız La Croix gazetesinde yayımlanan analizde, 'Türkiye'nin silah üreten askeri bir güç olarak gittikçe kendini daha fazla gösterdiği' yorumuna yer verildi.