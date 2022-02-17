17 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İsrail, İran'ın saldırısına hazırlanıyor

İsrail, İran'ın saldırısına hazırlanıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.02.2022
ABONE OL
İsrail, İran’ın saldırısına hazırlanıyor

İsrail'in İran'ın insansız hava araçlı (İHA) olası saldırısına hazırlık yaptığı bildirildi. Öte yandan İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), İran'dan iki gün önce İsrail topraklarına yönlendirilen iki İHA'nın Irak'ta düşürüldüğünü öne sürdü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA