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ABD Başkanı Joe Biden'dan canlı yayında Rusya - Ukrayna krizi hakkında son dakika açıklamaları

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.02.2022 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022
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ABD Başkanı Joe Biden’dan canlı yayında Rusya - Ukrayna krizi hakkında son dakika açıklamaları

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Biden Rusya'nın bölgeden çekilmesini henüz doğrulayamadıklarının altını çizerken, işgal potansiyelinin hala sürdüğünü ifade etti. Biden diğer yandan olası savaşın çok sayıda ülkeyi etkileyeceğini söylerken, yaptırım için hazırda beklediklerinin altını çizdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ÇEKİLME OLAYINI HENÜZ DOĞRULAYAMADIK

Putin ile konuştuk ve diplomasi üzerinde çalıştık. Putin ile anlaştık.Rusya askerlerinin Ukrayna'yı terk edeceği söyleniyor ama bunu henüz doğrulayamadık.

RUSYA'NIN İŞGAL POTANSİYELİ HALA VAR

Ukrayna'ya füze konumlandırmayacağız. Rusya'nın işgal potansiyeli hala bulunuyor.

DÜŞMANIMIZ DEĞİLSİN RUSYA

Rusya'ya şunu demek istiyorum. Düşmanımız değilsiniz. Bu topraklarda şiddet görmek istemiyorum.

BU SAVAŞ ÇOK ÜLKEYİ ETKİLEYECEK

Bu savaş olursa Rusya ve Ukrayna dışında da olacak. Bir çok ülkenin kaderini etkileyecek.

YAPTIRIM İÇİN HAZIRDA BEKLİYORUZ

Rusya işgale başlarsa yaptırımlar için hazır da bekliyoruz.Rusya harekete geçerse biz de harekete geçeceğiz. Bir NATO ülkesine saldırmak bütün NATO'ya saldırmaktır.

ENERJİ PİYASASI ETKİLEBİLİR

Bu süreç bir çok şeyi özellikle enerji piyasasını etkileyebilir.

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