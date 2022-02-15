ABD Başkanı Joe Biden'dan canlı yayında Rusya - Ukrayna krizi hakkında son dakika açıklamaları
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Biden Rusya'nın bölgeden çekilmesini henüz doğrulayamadıklarının altını çizerken, işgal potansiyelinin hala sürdüğünü ifade etti. Biden diğer yandan olası savaşın çok sayıda ülkeyi etkileyeceğini söylerken, yaptırım için hazırda beklediklerinin altını çizdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ÇEKİLME OLAYINI HENÜZ DOĞRULAYAMADIK
Putin ile konuştuk ve diplomasi üzerinde çalıştık. Putin ile anlaştık.Rusya askerlerinin Ukrayna'yı terk edeceği söyleniyor ama bunu henüz doğrulayamadık.
RUSYA'NIN İŞGAL POTANSİYELİ HALA VAR
Ukrayna'ya füze konumlandırmayacağız. Rusya'nın işgal potansiyeli hala bulunuyor.
DÜŞMANIMIZ DEĞİLSİN RUSYA
Rusya'ya şunu demek istiyorum. Düşmanımız değilsiniz. Bu topraklarda şiddet görmek istemiyorum.
BU SAVAŞ ÇOK ÜLKEYİ ETKİLEYECEK
Bu savaş olursa Rusya ve Ukrayna dışında da olacak. Bir çok ülkenin kaderini etkileyecek.
YAPTIRIM İÇİN HAZIRDA BEKLİYORUZ
Rusya işgale başlarsa yaptırımlar için hazır da bekliyoruz.Rusya harekete geçerse biz de harekete geçeceğiz. Bir NATO ülkesine saldırmak bütün NATO'ya saldırmaktır.
ENERJİ PİYASASI ETKİLEBİLİR
Bu süreç bir çok şeyi özellikle enerji piyasasını etkileyebilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ konut ve iş yeri açık artırma tarihleri ne zaman? TOKİ açık artırma saat kaçta başlayacak 2022?
- Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı başvuruları başladı mı? Kura çekimi...
- Discord çöktü mü, neden açılmıyor? Discord ne zaman düzelecek? Discord'a neden girilmiyor? Bağlantı hatası...
- DGS başvuruları ne zaman yapılacak? DGS 2022 başvuruları ne zaman başlıyor? İşte tarihler...
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuçları açıklandı mı, belli mi?
- İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangileridir? 16 Şubat İstanbul İSKİ su kesintisi, sular ne zaman gelecek? İşte açıklama...
- Ve son dakika belli oldu! Ödeme miktarları değişti, 1611 lira hesaplara yatacak! Hesaplarınızı kontrol edin...
- Maaşlar tek tek hesaplandı! Tarih verildi, emekli maaşları değişiyor! SSK, Bağkur ve memur emeklileri...
- Baba dizisi Şahika kimdir, gerçek adı ne? Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte daha önce oynadığı diziler...
- Baba dizisi Büşra kimdir, gerçek adı ne? Özge Yağız kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Instagram hesabı...
- AK Parti Milletvekili Fetani Battal kimdir, kaç yaşında? AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal'ın sağlık durumu nasıl?
- Baba dizisi oyunları kimler, konusu ne? Baba dizisi ne anlatıyor, nerede çekiliyor? İşte oyuncu kadrosu...