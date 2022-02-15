ABD Başkanı Joe Biden’dan canlı yayında Rusya - Ukrayna krizi hakkında son dakika açıklamaları

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ÇEKİLME OLAYINI HENÜZ DOĞRULAYAMADIK

Putin ile konuştuk ve diplomasi üzerinde çalıştık. Putin ile anlaştık.Rusya askerlerinin Ukrayna'yı terk edeceği söyleniyor ama bunu henüz doğrulayamadık.