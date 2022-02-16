Rusya’dan Batı’ya yanıt: Bavulla taşırız

"ONLAR DA ACI ÇEKECEK"

Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması halinde iki tarafın da zarar göreceğini anlatan Siluanov, "Batılılardan gelen son bilgilere göre, durumun saçmalığını kendilerinin anladıkları ortaya çıkıyor. Biz acı çekeceğiz ama onlar da acı çekecekler." diye konuştu.