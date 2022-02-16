Rusya'dan Batı'ya yanıt: Bavulla taşırız
Rusya'nın Ukrayna sınırında yaşattığı gerginlik Batı'nın sıkı tedbirler almasını ve yaptırımlar uygulamasını da gündeme getirdi. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Batılı ülkelerin, Rusya’nın SWIFT’ten çıkarılma ihtimalinin saçma olduğunu anladıklarını savunarak, “Eğer böyle bir önlem alırlarsa, bilgi iletimi için farklı yöntemler deneriz, SPFS (Mali Mesajlaşma Sistemi) gibi veya ödemeleri bavulla taşırız.” dedi.
Rus Bakan Anton Siluanov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılma ihtimaline dair değerlendirmelerde bulundu.
"ONLAR DA ACI ÇEKECEK"
Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması halinde iki tarafın da zarar göreceğini anlatan Siluanov, "Batılılardan gelen son bilgilere göre, durumun saçmalığını kendilerinin anladıkları ortaya çıkıyor. Biz acı çekeceğiz ama onlar da acı çekecekler." diye konuştu.
"İMKANSIZ DİYE BİR ŞEY YOK"
SWIFT'ten çıkarılmalarına ilişkin konunun ertelendiğine dair bazı bilgiler okuduğunu belirten Siluanov, "İmkansız diye bir şey yok. Kararlarının oldukça sık bir şekilde gözden geçirildiğini görüyoruz." dedi.
RUSYA'DAN "BAVULLA TAŞIRIZ" ÇIKIŞI
Siluanov, Batı'nın söz konusu adımı atması halinde alternatif yöntemleri değerlendireceklerinin altını çizerek, "Eğer böyle bir önlem alırlarsa, bilgi iletimi için farklı yöntemler deneriz, SPFS gibi veya ödemeleri bavulla taşırız. Elbette abartıyorum." ifadelerini kullandı.
SWIFT sisteminden çıkarılma riski nedeniyle Rusya, 2014'te SPFS'yi geliştirmeye başlamış, Aralık 2017'de kullanıma açmıştı.
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