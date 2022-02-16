Tek bir Rus askeri bile kalmayacak! Rusya - Ukrayna krizinde yeni perde! Belarus resmen duyurdu

BÜTÜN BELGELERDE YER ALACAK

Uluslararası güvenlik alanının istikrarsızlaştırılması, bölgedeki askeri ve siyasi durumun kötüleşmesi ve Belarus sınırları yakınında yabancı askeri birliklerin ve silahların artmasının ülkesini ve Rusya'yı zorladığını belirten Makey, bu tehdit ve sınamalarla birlikte dış politika ve dış ekonomideki önceliklerin yeniden düzenlendiğini kaydetti.

Çok yönlü bir dış politika izlediklerini ve bu ilkenin bugün de devam ettiğini söyleyen Makey, bu yöndeki politikaların dış politika ile ilgili bütün ulusal belgelerde yer alacağına dikkati çekti.