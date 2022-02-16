16 Şubat 2022, Çarşamba
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Rusya Ukrayna krizinde kritik saatler! ABD’nin bu krizdeki hayali…
Rusya - Ukrayna geriliminde çekilme başladı. Savaş tehlikesi geçti mi? ABD ve NATO'nun krizde hedefi ne? Üçüncü dünya savaşı ihtimali piyasalarda tedirginliği artırdı. Ons altın sekiz ayın zirvesinde. Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ ve Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.