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ABD'de "Kaplan Ekibi" Rusya'nın Ukrayna işgali senaryosuna hazırlanıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.02.2022 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022
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ABD’de Kaplan Ekibi Rusya’nın Ukrayna işgali senaryosuna hazırlanıyor

ABD'de Beyaz Saray'da "Kaplan Ekibi" adlı grubun, son aylarda Rusya'nın siber saldırı yapma ya da Ukrayna'yı işgal etme senaryolarına hazırlandığı bildirildi.

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