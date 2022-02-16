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Rusya'nın Ukrayna işgali her an başlayabilir! ABD resmen duyurdu! Bahane olarak kullanabilirler...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.02.2022 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022
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Rusya’nın Ukrayna işgali her an başlayabilir! ABD resmen duyurdu! Bahane olarak kullanabilirler...

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini ifade etti. Psaki "Ukrayna işgaline yol açabilecek yanıltma operasyonları ya da bahaneler olabilir. Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceği bir zaman dilimindeyiz." dedi.

Beyaz Saray, Rusya'nın hala Ukrayna'yı yanıltma operasyonları ya da uydurma bahaneler kullanarak işgal etme ihtimali olduğunu açıkladı.

İŞGAL HER AN BAŞLAYABİLİR

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Psaki, Rusya'nın daha önce de yanıltma operasyonları ve uydurma bahaneler ürettiğini gördüklerini belirterek, "Ukrayna işgaline yol açabilecek yanıltma operasyonları ya da bahaneler olabilir. Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceği bir zaman dilimindeyiz." diye konuştu.

İŞGAL İÇİN KULLANABİLİRLER

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda toplu mezarlar bulduklarını iddia ettiğini anımsatan Psaki, bunun da işgal için kullanılacak bir uydurma haber olabileceğini savundu.

ABD'nin hala Ukrayna konusunda diplomasi kapısını açık bıraktığının altını çizen Psaki, bu konuda birçok kanaldan diplomatik temasları sürdürdüklerini kaydetti.

Psaki, Rusya'nın Luhansk'ı "bağımsız bir cumhuriyet" olarak tanıyacağı iddialarına ilişkin ise bu gerçekleşirse tüm seçeneklerin masada olduğunu vurguladı.

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