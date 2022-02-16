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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten flaş Rusya ve Ukrayna açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.02.2022 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’ten flaş Rusya ve Ukrayna açıklaması

Son dakika haberi... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel’de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Stoltenberg, "NATO, Rusya'ya tehdit değil, diyaloğa hazırız." dedi. Öte yandan Stoltenberg, Ukrayna'da yaşanacak savaş durumuna ilişkin net mesaj verdi ve, "Rusya, kuvvet kullanırsa karşılık veririz" ifadelerine yer verdi.

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