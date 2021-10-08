Facebook ve Mark Zuckerberg 11 yıl sonra yine TIME’ın kapağında: Facebook’u silelim mi?

ZUCKERBERG HEDEF TAHTASINDA

Görselle ilgili yayınlanan haberde, ABD'de 2016 başkanlık seçimlerinde kullanıcı bilgilerini usulsüz bir şekilde paylaştığı gerekçesiyle Facebook'un hedef tahtasına oturtulduğu kaydedildi.

'KENDİNİ DÜZELTMEYECEK!'

TIME Dergisi, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'i 2010 yılında da yılın kişisi olarak kapağına taşımıştı. 11 yıl önce "Dünyanın değiştiren bir sosyal teknoloji mühendisi" nitelendirmesi yapılan Zuckerberg, şimdi ise "Savaşı kaybediyoruz… Kendini düzeltmeyecek" denilerek, kapak konusu yapıldı.

TIME'ın "Facebook kendini düzeltmeyecek" başlığıyla verdiği dosya haberde, "Tüm teşvikler, şirketi mevcut rotasında kalmaya yönlendiriyor. Ve yakın tarih, demokrasimizin ve hükümetimizin herhangi bir büyük şirkette dizginlenemeyecek kadar kırılgan olduğu şeklindeki alaycı görüşü destekliyor. Ancak şimdi, Kongre'nin daha fazla eylemsizliğinin, muhtemelen bir veya daha fazla nesil boyunca toparlanamayacağımız felaketlerle sonuçlanacağı bir noktadayız" denildi.