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Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg kimdir, kaç yaşında? Mark Zuckerberg açıklama yaptı mı? Instagram, WhatsApp...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.10.2021
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Facebook’un sahibi Mark Zuckerberg kimdir, kaç yaşında? Mark Zuckerberg açıklama yaptı mı? Instagram, WhatsApp...

Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Facebook, WhatsApp ve İnstagram gibi uygulamalarda yaşanan erişim problemi sonrası birçok kullanıcı Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. İşte, Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg kimdir, kaç yaşında? Mark Zuckerberg açıklama yaptı mı? Instagram, WhatsApp...

Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg kimdir, kaç yaşında? Mark Zuckerberg açıklama yaptı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Facebook, İnstagram ve WhatsApp uygulamalarına erişim problemi yaşandı. Birçok kullanıcı ise bu uygulamaların kime ait olduğunu araştırdı. İşte, Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg kimdir, kaç yaşında? Mark Zuckerberg açıklama yaptı mı?

FACEBOOK KİMİN?

Facebook uygulamasının kurucusu Mark Elliot Zuckerberg olarak bilinmektedir. 4 Şubat 2004 yılında kurulan Facebook'un girişimcileri arasında Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz ve Chris Hughes yer alıyor.

MARK ZUCKERBERG KİMDİR?

Mark Elliot Zuckerberg 14 Mayıs 1984 yılında doğmuştur. New York'ta doğan Mark Zuckerberg Amerikalı bilgisayar programcısı, girişimci ve Facebook'un kurucusudur.

WHATSAPP KİMİN?

WhatsApp uygulamasının kurucuları Jan Koum ve Brian Acton olarak biliniyor.

19 Şubat 2014 yılında Facebook, Inc. tarafından 4 milyar USD nakit para, 12 milyar USD hisse senedi ve 3 milyar USD sınırlandırılmış hisse senedi olmak üzere toplamda 19 milyar USD karşılığında satın alınmıştır. Bu satın alma işleminin bazı kişisel hakları ve bilgi mahremiyetini savunan gruplar tarafından durdurulması istenmiştir. Mark Zuckerberg yaptığı açıklama ile WhatsApp'ın 1 milyar kullanıcıya ulaştığını açıklamıştır.

INSTAGRAM KİM KURDU?

Instagram uygulamasının kurucusu olarak Kevin Systrom ismi biliniyor.

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