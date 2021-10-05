Facebook’un sahibi Mark Zuckerberg kimdir, kaç yaşında? Mark Zuckerberg açıklama yaptı mı? Instagram, WhatsApp...

WHATSAPP KİMİN?

WhatsApp uygulamasının kurucuları Jan Koum ve Brian Acton olarak biliniyor.

19 Şubat 2014 yılında Facebook, Inc. tarafından 4 milyar USD nakit para, 12 milyar USD hisse senedi ve 3 milyar USD sınırlandırılmış hisse senedi olmak üzere toplamda 19 milyar USD karşılığında satın alınmıştır. Bu satın alma işleminin bazı kişisel hakları ve bilgi mahremiyetini savunan gruplar tarafından durdurulması istenmiştir. Mark Zuckerberg yaptığı açıklama ile WhatsApp'ın 1 milyar kullanıcıya ulaştığını açıklamıştır.