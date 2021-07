Son dakika: Wikipedia'nın kurucusu Larry Sanger itiraf etti: Artık bilgiler güvenilir değil! Propaganda aracına dönüştü

Dünyanın en büyük çevrimiçi ansiklopedi platformlarından Wikipedia'nın güvenilirliği her geçen gün sorgulanırken, kurucusu da sitenin eski halinden giderek uzaklaştığını kabul etti.

"WİKİPEDİA, GERÇEĞİ YANSITMADA HER ZAMAN GÜVENİLİR DEĞİL"

Kültür ve fikir dergisi Unherd'in Lockdown TV isimli YouTube kanalında konuşan Dr. Larry Sanger, Wikipedia'nın her şey hakkında bilgi sağladığını belirtirken, "Gerçeği yansıtma konusunda her zaman güvenilir olamadı" sözleriyle dikkat çekti.