Wikipedia'nın kurucusu Larry Sanger'dan itiraf: Artık doğru bilgi kaynağı değil! Propaganda yuvası haline geldi

Türkiye hakkında kara propaganda içeriklerine yer veren internet ansiklopedisi Wikipedia, büyük bir itirafla gündemde. Wikipedia'nın kurucusu Larry Sanger, sitenin artık 'doğru bilgi'nin kaynağı olmadığını söyledi, "Wikipedıa bir propaganda yuvası haline geldi" diye konuştu.

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