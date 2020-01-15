Wikipedia nedir, ne demek? Wikipedia (Vikipedi) açıldı mı?

Wikipedia nedir, ne demek? Uzun zamandır kamuoyunda büyük tartışmalara yol açan Wikipedi (Vikipedi) açıldı mı? Wikipedia, "Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar yapıldığı" gerekçesiyle 2017 yılında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından uyarılmıştı. Herhangi bir düzenleme gelmemesi nedeniyle Türkiye’den erişim durdurulmuştu.

Wikipedia nedir? Wikipedia ne demek sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Vikipedi açıldı mı? 2017 yılından bu yana kapalı olan Vikipedi'ye erişim açıldı. 3 yıla yakın süredir Türkiye'de erişime kapalı olan site, Wikimedia Vakfı tarafından Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuru sonrası, mahkemenin "erişimin engellenmesi kararı verilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği" gerekçesiyle oy çokluğuyla aldığı karar doğrultusunda tekrar erişime açıldı. Peki, Vikipedi nedir? İşte merak edilenler…