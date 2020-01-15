Wikipedia nedir, ne demek? Wikipedia (Vikipedi) açıldı mı?
Giriş Tarihi: 15.01.2020
Wikipedia nedir, ne demek? Uzun zamandır kamuoyunda büyük tartışmalara yol açan Wikipedi (Vikipedi) açıldı mı? Wikipedia, "Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar yapıldığı" gerekçesiyle 2017 yılında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından uyarılmıştı. Herhangi bir düzenleme gelmemesi nedeniyle Türkiye’den erişim durdurulmuştu.
Wikipedia nedir? Wikipedia ne demek sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Vikipedi açıldı mı? 2017 yılından bu yana kapalı olan Vikipedi'ye erişim açıldı. 3 yıla yakın süredir Türkiye'de erişime kapalı olan site, Wikimedia Vakfı tarafından Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuru sonrası, mahkemenin "erişimin engellenmesi kararı verilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği" gerekçesiyle oy çokluğuyla aldığı karar doğrultusunda tekrar erişime açıldı. Peki, Vikipedi nedir? İşte merak edilenler…
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
- Sergey Markov: Türkiye ve Rusya bölgenin lideri
- Rabia Naz davasında yeni gelişme!
- A Haber Esad rejiminin katliam yaptığı bölgede
- İşte 11 kilometrelik terör tünelleri
- "Ponzi Arzu"ya 198 yıl hapis cezası!
- MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar
- Yılmaz Ateş, CHP'yi topa tuttu!
- İşte Putin'in aday gösterdiği isim!
- MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Hepsi yok edildi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Wikipedia nedir, ne demek? Wikipedia (Vikipedi) açıldı mı?
- Rizespor Galatasaray maçı canlı izle! | Video
- Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman? | 15 Ocak ATV yayın akışı
- Emekliye 3 ay fark! SGK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 416 TL ek ödeme müjdesi!
- 17 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog yine dopdolu… Listede Notebook sürprizi!
- 15 Ocak evde bakım parası yatan iller! Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- 2020 Şubat celbi: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/1 celp dönemi!
- 2020 TOKİ başvurusu için son saatler… TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Çalışmayanlar TOKİ’ye başvurabilir mi?
- Ramo dizisi oyuncuları kimdir? Ramo konusu nedir? Ramo dizisi nerede çekiliyor?
- Domuz eti ve at eti satan firmalar… İşte, 2020 Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi!
- E-Okul ne zaman kapanıyor? E-Okul VBS not girişi son gün ne zaman?
- Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?