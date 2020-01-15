15 Ocak 2020, Çarşamba
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Wikipedia ile ilgili flaş gelişme! | Wikipedia ne zaman açılacak?

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
WİKİPEDİA İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!

Son dakika haberine göre; 'nin hakkındaki gerekçeli kararı açıklandı. Kararın 'ya ulaşmasının ardından Wikipedia'nın açılması bekleniyor.

'nin, 'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, yayımlandı.

Anayasa mahkemesi, oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararı Ankara 1. Sulh ceza mahkemesine de gönderdi. Mahkemenin kararı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna iletmesiyle birlikte Wikipedia erişime açılacak.

Anayasa mahkemesi, kararın gerekçesinde, Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını vurguladı. Wikipedia'nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içerik olmadığı belirtildi.

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