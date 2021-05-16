Filistinli rapçiden Batı’ya tokat gibi cevap! Neden İsrail’i aklamaya çalışıyorsunuz?
İsrail'in saldırılarını görmezden gelen Batı basını, gerilimin sorumlusu olarak Filistin'i lanse ediyor. Haber programlarına konuk alınan Filistinliler, çeşitli suçlamalara maruz bırakılıyor. İşte o programlardan birine İsrail'de ikamet eden Filistinli bir rap sanatçısı katıldı. ABD'li spikerin sorduğu provokatif sorulara net ve sert cevaplar veren rap sanatçısı yaşanan ayrımcılığı tüm dünyaya duyurdu.
İsrail'de yaşayan Filistinli rap sanatçısı Tamer Nafar, Amerikan televizyonuna konuk oldu.
Nafar spikerin İsrail'i aklama çalışmasına tokat gibi bir cevap verdi. İşte o diyalog;
Spiker: İki taraf birbirini suçlu olarak gösteriyor, siz Hamas'ın saldırılarından kendinizi nasıl sorumlu hissediyorsunuz?
Nafar: Ne kadar rahatsız edici bir soru bu. Neden Filistinliler her röportaj yaptığında ondan sorumluluk almayı isteyip istemediğini soruyorsunuz? Ne için sorumluluk almam gerekiyor? Ordum ya da silahım yok, bir sanatçı ve müzisyen olarak sahip olduğum tek şey mikrofonum. Neden konu İsrail ve Filistinlililere geldiğinde yalnızca İsrailin suçlarını aklamaya çalışıyorsunuz?
Nafar'ın sorularının ardından geri adım atan ABD'li spiker, sorularını iki taraf adına yönelttiğini söyledi.
Nsfar ise İsrail'in suçlarını haklı göstermeye çalışan ve çözümün nasıl olacağını soran spikere, silahlı yahudilerin sokakta gezdiğini söyledi. Başından geçen olayı anlattı.
ELİ SİLAHLI YERLEŞİMCİLERİ KORUYORLAR
Nafar: Sosyal medya hesabımdaki paylaşımlardan birine bakabilir, Orta Doğu'nun sözde en demokratik ülkesi olan İsrail'in bir vatandaşı olarak İsrail polisi ile konuşmamı görebilirsiniz. Onları arayıp, sizden bir mesaj aldım ve bana İsrail vatandaşı olduğum için evde kalmam gerektiğini söylediniz, ancak aynı anda pencereden baktığımda, Yahudi yerleşimcilerin ellerinde uziler ve diğer silahlarla yürüdüklerini gördüğümü söyledim. Onlara bana dolaşmamam gerektiğini söylediniz, onlar nasıl gezebiliyor diye sordum. Ve polis bu eli silahlı yerleşimcileri koruyor, evet polis silahsız olan bizleri değil silahlarla dolaşanları koruyor. Bir baba olarak bana ne istediğimi soruyorsanız, herhangi bir uluslararası kuruluşun, Birleşmiş Milletler'in, güvenlik gücünün, çizgi film karakteri ya da süperkahramanın ya da her kim olursa olsun birinin çıkıp, beni ve benim gibi her yıl vergisini ödeyip İsrail'de yaşayan 1.6 milyon Filistinliyi korumasını istiyorum.
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