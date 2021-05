Filistinli rapçiden Batı’ya tokat gibi cevap! Neden İsrail’i aklamaya çalışıyorsunuz?

ELİ SİLAHLI YERLEŞİMCİLERİ KORUYORLAR

Nafar: Sosyal medya hesabımdaki paylaşımlardan birine bakabilir, Orta Doğu'nun sözde en demokratik ülkesi olan İsrail'in bir vatandaşı olarak İsrail polisi ile konuşmamı görebilirsiniz. Onları arayıp, sizden bir mesaj aldım ve bana İsrail vatandaşı olduğum için evde kalmam gerektiğini söylediniz, ancak aynı anda pencereden baktığımda, Yahudi yerleşimcilerin ellerinde uziler ve diğer silahlarla yürüdüklerini gördüğümü söyledim. Onlara bana dolaşmamam gerektiğini söylediniz, onlar nasıl gezebiliyor diye sordum. Ve polis bu eli silahlı yerleşimcileri koruyor, evet polis silahsız olan bizleri değil silahlarla dolaşanları koruyor. Bir baba olarak bana ne istediğimi soruyorsanız, herhangi bir uluslararası kuruluşun, Birleşmiş Milletler'in, güvenlik gücünün, çizgi film karakteri ya da süperkahramanın ya da her kim olursa olsun birinin çıkıp, beni ve benim gibi her yıl vergisini ödeyip İsrail'de yaşayan 1.6 milyon Filistinliyi korumasını istiyorum.