ERMENİ ORDUSU FATURAYI PAŞİNYAN'A KESTİ

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali: Paşinyan son dönemin en çok tartışılan isimlerin başında. Geçtiğimiz yıl Azerbaycan'ın Karabağ'ı işgalden kurtarmasıyla başlayan Paşinyan'a karşı büyük bir tepki var. Bütün Ermeniler Paşinyan karşıtı bir politika başlattı. Son olarak da ordunu katıldığını görüyoruz. Ermeni ordusu Karabağ yenilgisinin faturasını Paşinyan'a kesti gibi görülüyor. Ermenistan'da önümüzdeki dönemde Paşinyan'ın görevi bırakması ya da görevden zorla el çektirilmesi bekleniyor.

ERMENİSTAN'DA NELER YAŞANMIŞTI?

Paşinyan, Azerbaycan - Ermenistan arasında geçen yıl yaşanan çatışmalardan sonra ülkesinin yenilgisine sebep olmakla suçlanmıştı.

9 Kasım'da yenilgi anlaşmasını imzalayan Başbakan Paşinyan, haftalar boyunca protestoların hedefi olmuş ve göstericiler mağlup başbakanın istifasını istemişti. Uzun süren protesto gösterilerinde hedefe konan Paşinyan hükümeti istifaya davet edilmiş, başta başkent Erivan olmak üzere Ermenistan'ın tüm şehirlerinde yapılan gösterilerde halk ve güvenlik güçleri arasında zaman zaman sert çatışmalar yaşanmıştı.