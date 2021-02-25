Son dakika: Ermenistan karıştı! Ordu Paşinyan'ın istifasını istedi
Son dakika haberi... Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, destekçilerini sokağa çağırdı. Ermenistan'da istifa seslerinin yükselmesinin ardından Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sali, "Ermeni ordusu Karabağ yenilgisinin faturasını Paşinyan’a kesti gibi görülüyor." dedi.
Azerbaycan karşısında 44 günde diz çöken ve Dağlık Karabağ'da işgal altında tuttuğu toprakları kaybeden Ermenistan'da, sular durulmuyor.
Rus Interfax ajansı, Dağlık Karabağ savaşını kaybeden Ermenistan ordusunun Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istediğini duyurdu. Paşinyan, yaptığı ilk açıklamada bir askeri darbe teşebbüsünün olduğunu savundu.
Perşembe sabahı yayınlanan resmi açıklamayı Reuters haber ajansı dünyaya 'son dakika' koduyla geçti.
9 Kasım'da yenilgi anlaşmasını imzalayan Başbakan Paşinyan, haftalar boyunca protestoların hedefi olmuş ve göstericiler mağlup başbakanın istifasını istemişti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.
ERMENİ ORDUSU FATURAYI PAŞİNYAN'A KESTİ
A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali: Paşinyan son dönemin en çok tartışılan isimlerin başında. Geçtiğimiz yıl Azerbaycan'ın Karabağ'ı işgalden kurtarmasıyla başlayan Paşinyan'a karşı büyük bir tepki var. Bütün Ermeniler Paşinyan karşıtı bir politika başlattı. Son olarak da ordunu katıldığını görüyoruz. Ermeni ordusu Karabağ yenilgisinin faturasını Paşinyan'a kesti gibi görülüyor. Ermenistan'da önümüzdeki dönemde Paşinyan'ın görevi bırakması ya da görevden zorla el çektirilmesi bekleniyor.
ERMENİSTAN'DA NELER YAŞANMIŞTI?
Paşinyan, Azerbaycan - Ermenistan arasında geçen yıl yaşanan çatışmalardan sonra ülkesinin yenilgisine sebep olmakla suçlanmıştı.
9 Kasım'da yenilgi anlaşmasını imzalayan Başbakan Paşinyan, haftalar boyunca protestoların hedefi olmuş ve göstericiler mağlup başbakanın istifasını istemişti. Uzun süren protesto gösterilerinde hedefe konan Paşinyan hükümeti istifaya davet edilmiş, başta başkent Erivan olmak üzere Ermenistan'ın tüm şehirlerinde yapılan gösterilerde halk ve güvenlik güçleri arasında zaman zaman sert çatışmalar yaşanmıştı.
Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan'da halk sokaklara inmişti. Ermenistan muhalefeti de Paşinyan'ı devirmek için 'Ulusal Kurtuluş Komitesi' adlı bir oluşum kurmuştu. Günlerce ortalıkta görünmeyen Paşinyan ortaya çıkıp ulusa seslenme konuşması yapmıştı. Paşinyan, açıklamasında yenilgisini haklı göstermeye çalışmış, aynı gece Ermenistan halkı parlamento binasını basarak Paşinyan'ı aramıştı.
Ermenistan muhalefet bloğu ilk olaylar yaşandığı gün gece yarısına kadar istifa etmesi için Paşinyan'a süre verdi ancak Paşinyan verilen süre zarfında istifa etmeyince muhalefet parlamentoyu toplayarak hükümetin feshedilmesini gündeme getirmek istedi, ancak parlamentoda çoğunluk sağlanamadı.