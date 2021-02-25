Son dakika! Ermenistan'da savaş uçakları peş peşe havalandı |Video

Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, destekçilerini sokağa çağırdı. Bu gelişmenin ardından Erivan sokaklarında toplanan Paşinyan taraftarlarının üzerinde orduya ait savaş uçakları alçak uçuş yaptı. Yerel medya, alçak uçuş yapan jetlerin Rus üretimi MiG-29 olduğunu bildirdi. İşte o anlar...