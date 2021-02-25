25 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Son dakika! Ermenistan'da savaş uçakları peş peşe havalandı |Video

Son dakika! Ermenistan'da savaş uçakları peş peşe havalandı |Video

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.02.2021 18:05
Güncelleme:25.02.2021 18:16
Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, destekçilerini sokağa çağırdı. Bu gelişmenin ardından Erivan sokaklarında toplanan Paşinyan taraftarlarının üzerinde orduya ait savaş uçakları alçak uçuş yaptı. Yerel medya, alçak uçuş yapan jetlerin Rus üretimi MiG-29 olduğunu bildirdi. İşte o anlar...
Savaş uçakları Erivan semalarında peş peşe havalandı
Savaş uçakları Erivan semalarında peş peşe havalandı
Hapishane isyanı: Ölü sayısı 79'a yükseldi
Hapishane isyanı: Ölü sayısı 79'a yükseldi
S-400'lü zincirleme kaza
S-400'lü zincirleme kaza
Fren yerine gaza basınca...
Fren yerine gaza basınca...
Paşinyan Erivan sokaklarında!
Paşinyan Erivan sokaklarında!
Rusya'dan Ermenistan açıklaması
Rusya'dan Ermenistan açıklaması
Ermenistan karıştı!
Ermenistan karıştı!
Üzerinden 35 kilo yün çıktı
Üzerinden 35 kilo yün çıktı
Güney Kore'de kahraman ilan edilen Türk kızı Şirin Güney A Haber'e konuştu
Güney Kore'de kahraman ilan edilen Türk kızı Şirin Güney A Haber'e konuştu
Geert Wilders faşizmi!
Geert Wilders faşizmi!
Sokaktaki aslanı görenler şoke oldu
Sokaktaki aslanı görenler şoke oldu
Azerbaycan yeni görüntüleri yayınladı
Azerbaycan yeni görüntüleri yayınladı
Daha Fazla Video Göster