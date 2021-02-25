Ermenistan'da darbe girişimi! Perde arkasında neler oluyor? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Siyasi karmaşanın askeri karmaşa ile desteklenmesi zaman alacak gibi görünüyor. Ermenistan için artık iki yol söz konusu ya Azerbaycan ile uyumlu bir yol izleyecek ya da bu istikrarsızlığa katlanarak bölgedeki huzursuzluğun kaynağı olmaya devam edecek. Ermenistan için bu yenilgiyi hazmetme aşaması henüz gerçekleşmedi o yüzden ilk yol biraz zor görünüyor. Dolayısıyla bu karmaşa bir süre daha devam edecek.