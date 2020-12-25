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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan erken seçim istedi

muhalefeti tarafından istifası istenen Başbakan 2021 yılında yapılmasını isteyerek, "Halkın kararı doğrultusunda Başbakanlık koltuğunu bırakmaya hazırım" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan erken seçim istedi

ve arasında 'da yapılan ateşkes anlaşmasından sonra Ermenistan muhalefeti, yenilginin faturasını Başbakan 'a kesmişti.

PAŞINYAN'DAN FLAŞ TALEP

Dağlık Karabağ'da topraklarının kaybedildiğini savunan muhalefet, Paşinyan'ın istifasını talep ederek protestolarını sürdürüyor.

Paşinyan'ın direnmesi üzerine sivil itaatsizlik ilan eden muhalefetin baskısına direnemeyen Paşinyan bugün yaptığı son açıklamada, 2021 yılında yapılmasını talep etti.

MUHALEFETE SUÇLAMA

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Paşinyan, "Parlamento ve parlamento dışı tüm güçleri 2021 yılında erken parlamento seçimleri yapılmasına ilişkin istişarelere davet ediyorum" dedi.

Açıklamasında muhalefetin üstünde baskı kurması için tüm imkanları kullandığından bahseden Paşinyan, "Muhalefet üzerimde halkın baskısını oluşturmak için medya, finans ve örgütsel tüm imkanlara sahipti" dedi.

"HALKIN KARARI İLE BAŞBAKANLIK KOLTUĞUNU BIRAKMAYA HAZIRIM"

Muhalefetin istifa talebine karşı yine seçimleri işaret eden Paşinyan, "Ben de halkın kararı doğrultusunda Başbakanlık koltuğunu bırakmaya hazırım. Ancak sadece halkın kararı doğrultusunda görevi bırakabilirim" ifadelerini kullanarak halkın güveninin tekrar tesis edilmesi durumunda, bu zor zamanlarda Ermenistan liderliğini sürdürmeye hazır olduğunu aktardı.

Paşinyan, "Tüm bu sorunların tek yolu var: Olağanüstü parlamento seçimleri yapmak" dedi.

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