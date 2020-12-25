Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan erken seçim istedi

"HALKIN KARARI İLE BAŞBAKANLIK KOLTUĞUNU BIRAKMAYA HAZIRIM"

Muhalefetin istifa talebine karşı yine seçimleri işaret eden Paşinyan, "Ben de halkın kararı doğrultusunda Başbakanlık koltuğunu bırakmaya hazırım. Ancak sadece halkın kararı doğrultusunda görevi bırakabilirim" ifadelerini kullanarak halkın güveninin tekrar tesis edilmesi durumunda, bu zor zamanlarda Ermenistan liderliğini sürdürmeye hazır olduğunu aktardı.