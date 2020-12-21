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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan kiliseden böyle kovuldu

'da karşısında büyük yenilgi yaşayan Başbakanı 'a karşı öfke devam ediyor. Bir kiliseye taziyeye giden Nikol Paşinyan papaz tarafından kiliseden kovuldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
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ile arasında için imzalanan gerginliği 'da sürüyor.

Ateşkesin Ermenistan aleyhine olduğunu savunan Ermenilerin, yenilginin sorumlusu olarak gördükleri Başbakan 'a olan öfkeleri devam ediyor.

Anlaşmadan sonra ülke çapında başlayan gösteriler sürerken, uzun süre saklanan ve halktan kaçan Paşinyan, yavaş yavaş yeniden halkın karşısına çıkmaya başladı.

KİLİSEDEN KOVULDU

Son olarak ölen savaşta ölen Ermeni askerleri için Sisian Aziz Grigor kilisesine taziye için giden Başbakan Paşinyan, tokalaşmak istediği papaz tarafından terslenerek kiliseden kovuldu.

O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan kiliseden böyle kovuldu ERMENİSTAN BAŞBAKANI NİKOL PAŞİNYAN KİLİSEDEN BÖYLE KOVULDU
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