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Terör örgütü PKK'nın kirli propagandası İngiliz medyasında! Teröristbaşı Öcalan için skandal çağrı!

Her fırsatta terör örgütü PKK/YPG propagandası yapmasıyla bilinen  medyası, yine bir skandala imza attı. Terör örgütü PKK’nın sözde sivil kuruluşlarıyla iş birliği halinde olan İngiliz yayın organları, “Zamanı geldi, Öcalan’a özgürlük” temalı reklamları manşetten yayınladı. İngiliz medyasının alet olduğu bu kirli propaganda, oldukça tepki çekti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.02.2021 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021
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Terör örgütü PKK'nın kirli propagandası İngiliz medyasında! Teröristbaşı Öcalan için skandal çağrı!

Sık sık terör örgütü PKK/YPG ile sözde "insan hakları" ve "düşünce özgürlüğü" kisvesi altında iş birliği yapan medyası, yine bir skandalla gündeme geldi.

KİRLİ PROPAGANDA MANŞETLERDE
'de yayın yapan 10 gazete, terörist başı Abdullah Öcalan için hazırlanan reklamları, manşetlerine taşıdı. Aralarında , , , , , , , , ve 'ın olduğu gazeteler, PKK destekçisi kuruluşlar tarafından hazırlanan "Zamanı geldi, Öcalan'a özgürlük" temalı reklamları manşetten verdi.

Terörist başı için "Kürt Halk Önderi" ifadesinin kullanıldığı skandal mesajda "harekete geçmenin zamanı geldi" vurgusuyla adeta savaş çağrısı yapıldı.

Terörist başının ivedilikle serbest bırakılmasına yönelik çağrı yapılan mesajda, Kuzey Irak'taki operasyonlara son verilsin isteğinde de bulunuldu.

İngiliz medyasının alet olduğu bu kirli propaganda, oldukça tepki çekti.

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